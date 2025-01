In prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.

Al centro della puntata, la raffica di provvedimenti firmati da Donald Trump subito dopo il suo insediamento alla Casa Bianca: che effetto avranno sull’Europa e sull’Italia? I consensi della destra saranno ampi anche in Germania, dove il voto è imminente?

Proprio in Germania Elon Musk è intervenuto in videocollegamento durante il lancio della campagna elettorale di Alternative für Deutschland definendo il partito di estrema destra “la migliore speranza” per il Paese.

Intanto in Italia la produzione industriale è sempre in calo: sono molte le situazioni di crisi con migliaia di lavoratori che rischiano il posto di lavoro e interi comparti in pericolo, mentre oltre 1,2 milioni di occupati sono sotto la soglia di povertà.

