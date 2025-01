Lancio botti contro vigili fuoco Abbiategrasso: Conapo, non devono passarla liscia

“L’ aggressione ai vigili del fuoco di Abbiategrasso avvenuta a capodanno è inaccettabile.

Nell’ esprimere la massima solidarietà e vicinanza ai colleghi auspichiamo che i colpevoli vengano presto individuati e puniti. Il DDL sicurezza attualmente in discussione in parlamento contiene un inasprimento delle sanzioni per chi aggredisce una divisa ma tarda a diventare legge.

Come sindacato dei vigili del fuoco auspichiamo che veda la luce quanto prima. Chi aggredisce una divisa, ne impedisce la funzione e compie quindi un attentato alla sicurezza dei cittadini e non può e non deve passarla liscia”.

Cosi Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, il sindacato dei vigili del fuoco.

