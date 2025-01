Welfare: corsi di Italiano per migranti nelle scuole

Sono circa 650 le persone migranti, rifugiate o richiedenti protezione che nel 2024 si sono rivolte per la prima volta ai servizi del Comune di Milano per imparare l’italiano. Il servizio di orientamento si rivolge a tutti e tutte, e si trova al Milano Welcome Center di via Sammartini 75, inaugurato a fine novembre 2024.

Il Milano Welcome Center rappresenta il punto unico di accesso ai servizi cittadini dedicati alle persone migranti e rifugiate, con una particolare attenzione a quelle neoarrivate, con l’obiettivo di accompagnare e favorire il loro percorso di inclusione concentrando in un unico luogo l’offerta di servizi, supporto, informazioni e orientamento.

“Il primo passo per un’integrazione reale delle persone migranti e neoarrivate – spiega l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – è l’apprendimento della lingua italiana, un requisito fondamentale per partecipare alla vita della città e sentirsi parte di una comunità. Per questo motivo lo sforzo del Milano Welcome Center è quello di garantire supporto e accompagnamento a chi ha voglia di imparare, rafforzando sempre di più il sistema integrato di servizi dedicati ai nuovi milanesi che vede una stretta alleanza e collaborazione tra enti pubblici e privati che lavorano in questo ambito sul territorio milanese, mantenendo allo stesso tempo un ruolo di forte regia comunale. È incoraggiante notare che dall’inaugurazione del centro le richieste di supporto si sono intensificate, cosa che ci conferma che la logica del one-stop-shop funziona”.

Ogni persona che si è presentata con una richiesta riguardante la lingua è stata ascoltata e orientata alle risorse del territorio, sulla base delle necessità. Il Milano Welcome center, infatti, ha a disposizione e mantiene costantemente aggiornata una mappatura delle scuole che offrono corsi gratuiti (perché tenuti da volontari o perché sostenuti da finanziamenti che assicurano la gratuità per gli utenti) o a prezzi calmierati verso cui indirizza, dopo un colloquio di orientamento, le persone migranti o neoarrivate, allo scopo di facilitare il processo di integrazione.

Ad oggi, la mappatura comprende circa cento scuole.

Quelle completamente pubbliche, sono il CPIA (istituto statale con sette sedi a Milano, gratuito) e le scuole di lingua del Comune (a prezzi calmierati).

Un gruppo di circa venti scuole del Terzo Settore svolge attività anche attraverso la partecipazione a progetti finanziati da fondi governativi o europei (per esempio, i fondi FAMI) e, sulla base dei progetti a cui si aderisce di volta in volta, propone corsi gratuiti o che richiedono un piccolo contributo.

Ci sono poi le scuole di tipo volontaristico: comprendono una serie di enti disseminati capillarmente sul territorio, tra cui i 35 della rete delle Scuole Senza Permesso e circa 20 scuole parrocchiali che fanno parte della Diocesi milanese.

