Arese, bando di selezione di servizio civile universale

È stato pubblicato il bando di selezione di servizio civile universale, c’è posto per otto giovani. La proposta è rivolta a giovani tra i 18 e 28 anni compiuti che saranno inseriti per un anno nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali.

Sei posti sono disponibili nel centro civico Agorà e due posti per lo Spazio Giovani YoungDoIt. Alle persone selezionate è riconosciuto un contributo economico mensile di 507,30 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata, è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line, Dol, raggiungibile tramite pc, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , ed è necessario essere in possesso dello Spid. All’interno della piattaforma Dol, per candidarsi al servizio civile del Comune di Arese è necessario scegliere il progetto “Volontari SCU” nelle biblioteche dei Comuni della Città Metropolitana di Milano sede di lavoro centro civico Agorà – Biblioteca.

Bisogna poi scegliere il programma “Insieme si può: volontari Scu per la coesione sociale nei Comuni del nord Italia”, codice sede 162569. Per il progetto Volontari SCU nei servizi educativi per minori e giovani in Lombardia, scegliere “Spazio giovani YoungDoIt”, programma “Insieme si può: volontari Scu per la coesione sociale nei Comuni del nord Italia”, Codice sede 162568.

Sul sito www.scanci.it sono presenti tutte le informazioni necessarie per presentare domanda e sulle procedure di selezione. La scadenza della presentazione domande è fissata per martedì 18 febbraio alle 14. Ulteriori informazioni: 02.93527250.

