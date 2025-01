È disponibile su tutte le piattaforme digitali a questo link “ADORE REWORK (feat. VRITRA)”, una nuova versione del brano di Luca D’Alberto originariamente inserito nell’album “In Our Hearts” pubblicato lo scorso febbraio su etichetta Decca/Universal Music France.

Per questo secondo rework D’Alberto ha voluto al suo fianco il rapper e produttore discografico Vritra (all’anagrafe Hal Willims) originario della Louisiana, uno degli artisti più acclamati dalla critica nel mondo hip hop/rap, noto per il suo approccio non convenzionale ai testi e alla metrica.

Oltre alla sua carriera da solista, Vritra pubblica anche musica con il suo duo Odd Future, Jet Age of Tomorrow. Il brano “The Knight Hawk” dei Jet Age of Tomorrow è stato successivamente campionato da Kendrick Lamar nella canzone “A.D.H.D”.

La pubblicazione di “Adore Rework (feat. Vritra)” è il secondo step della pubblicazione di una serie di rielaborazioni dei lavori di Luca D’Alberto, iniziata nel mese di dicembre con la release di “Malinconica (REWORK)”.

