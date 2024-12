Rho, sindaco e la dirigente Commissariato Carmela Perrone

Carmela Perrone è la nuova dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Rho. Ha preso servizio in città nei giorni scorsi, sostituendo Maria Antonietta Scarinci ora destinata ad altri incarichi.

Di origini calabresi, Perrone ha lavorato negli ultimi dieci mesi a Trento, come Capo di Gabinetto della locale Questura, prima di tornare a Milano dove aveva già lavorato come Vice capo di gabinetto in Questura dal 2017.

Venerdì la dottoressa Perrone ha fatto visita al Sindaco Andrea Orlandi in Municipio. Il primo cittadino le ha rivolto a nome di tutti i rhodensi i migliori auguri di buon lavoro, sulla scia della consolidata collaborazione con la Polizia di Stato maturata nel corso degli anni.

Nella foto Andrea Orlandi e Carmela Perrone

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia