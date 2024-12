Rho, ponti e cerniere: l’Amministrazione presenta i progetti

Martedì 10 dicembre 2024 alle 17.30 l’Amministrazione comunale di Rho presenterà al Centro Civico di via Giulio Cesare 36 i progetti accorpati sotto il titolo “Ponti e cerniere – Azioni e progetti per la rigenerazione urbana a Lucernate, San Michele e San Martino”. I finanziamenti della Comunità europea sono veicolati da Regione Lombardia attraverso la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. Interverranno gli Amministratori comunali insieme con alcune cooperative, che animeranno laboratori inerenti i temi di rispettiva competenza.

L’area oggetto di intervento è delimitata dalla ferrovia, dall’Autostrada A4 e dai canali scolmatori dell’Olona e comprende la frazione di Lucernate e i quartieri San Michele e San Martino. Il progetto punta a riconnettere l’area con il centro città attraverso ponti (materiali e immateriali) che possano favorire connessioni fisiche e sociali tra diverse comunità attraverso la condivisione di attività e l’utilizzo comune dello spazio urbano. Obiettivi della Strategia sono la riqualificazione e lo sviluppo di attrezzature e infrastrutture fisiche della città, il potenziamento dei servizi per l’istruzione, l’aggregazione e coesione sociale, la cultura e il tempo libero, l’abitare e il rafforzamento del senso di appartenenza comune.

Per coinvolgere i residenti si è pensato di far coincidere la presentazione dei progetti con l’accensione dell’Albero di Natale, momento di aggregazione per la comunità a partire dai più piccoli.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia