“Nuovi eroi” sei nuove storie di eroi comuni, su Rai3

Sei nuovi episodi della sesta stagione di “Nuovi Eroi”, che racconta le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento, con la preziosa collaborazione del Quirinale, sarà in onda la prossima settimana da lunedì 9 dicembre a venerdì 13 dicembre alle 20.15 e sabato 14 dicembre alle 20:35 su Rai3.

Sei nuove puntate per raccontare le storie straordinarie di persone che si sono distinte in alcuni campi professionali e non solo: eroi comuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi dei più alti valori umani e solidali e che si sono fatti apprezzare per l’impegno civile e per il forte senso di comunità, diventando così un esempio virtuoso.

Le puntate del sabato, in onda alle 20:35, sono dedicate ai Nuovi Eroi “Young”: giovani alfieri e cavalieri che, attraverso atti di coraggio e solidarietà, si sono distinti nello studio, in attività culturali oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà.

Tra le storie di questa settimana quella di Paola Maria Tricomi (lunedì 9 dicembre), ricercatrice dell’Università di Siena che, affetta da una malattia neuromuscolare degenerativa, si batte per garantire il diritto allo studio agli studenti con disabilità. Ci sono poi l’impegno nel volontariato di Claudio Latino (martedì 10 dicembre), Presidente del Centro di Servizio per il Volontariato (Csv) della Valle d’Aosta dal 2017, e l’atto eroico di Mattia Aguzzi (mercoledì 11 dicembre), che a Torino ha salvato – afferrandola al volo – una bambina di 4 anni caduta dal balcone.

A ricevere l’importante riconoscimento dell’Onorificenza al merito ci sono anche Lucia Bevilacqua e Salvatore Pilato (giovedì 12 dicembre), che a Trieste gestiscono un ristorante che si occupa di fornire ai ragazzi autistici le competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro. Infine la storia di Michele Mele (venerdì 13 dicembre), ricercatore presso l’Università del Sannio, che si occupa nella sua attività di ricerca delle problematiche delle persone ipovedenti e individua nuovi strumenti per facilitarne la quotidianità.

Come Letizia Galletti (sabato 14 dicembre), ventenne ravennate volontaria in prima fila durante l'alluvione in Emilia Romagna del 2023.

In ogni puntata la storia di uno di questi eroi comuni viene raccontata attraverso un’intervista diretta al protagonista, intervallata dalle testimonianze di amici, familiari e colleghi, da immagini fotografiche e video privati e da repertorio di cronaca, perché le loro vicende s’intrecciano molto spesso con momenti cruciali della nostra storia recente. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti, mentre i passaggi decisivi della vita del protagonista di puntata sono ricostruiti come sempre attraverso suggestivi re-enactement.

Chiude ogni episodio la cerimonia di conferimento dell’Onorificenza al Merito Civile svoltasi al Quirinale alla presenza del Presidente Mattarella. Un Ordine nazionale, istituito nel 1951, destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari’’.

Rai Approfondimento presenta Nuovi Eroi, un format originale prodotto da Stand By Me. Produttore creativo Simona Ercolani; scritto da Andrea Felici. Produttrice esecutiva Stand by Me Simona Meli; Delegati Rai Mercuzio Mencucci, Maria Laura Ballesio. Regia di Claudio Pisano.

