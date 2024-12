Intelligenza artificiale e ‘intelligenza artificiale emotiva

Via ai corsi sull’intelligenza artificiale e sull’intelligenza artificiale emotiva.

Il tutto nasce dalla collaborazione, convenzione tra l’associazione aresina Prospettiva 2023 e Rivoluzione digitale Professionisti dell’Information Technology con una solida esperienze nelle più evolute tecnologie disponibili, e con Paolo Pomponi esperto e consulente di Intelligenza Artificiale Emozionale che ne gestirà i percorsi di formazione.

«Con l’intesa abbiamo creato un’opportunità straordinaria per avvicinare l’AI e l’AI emozionale al territorio di Arese e dare la possibilità a tutti di entrare in questa realtà», spiegano dall’associazione Prospettiva 2023.

E i primi risultati sono stati positivi. «Nella settimana prima di Natale, il “gruppo IATA” ha completato degli incontri intensa e ricca di attività civiche, con sessioni di formazione, sperimentazione e confronto sull’intelligenza artificiale emozionale. In pratica abbiamo realizzato sette sessioni “Dog & Bone”, coinvolgendo partecipanti con diversi livelli di competenza. Corsi individuali e di gruppo, offrendo strumenti pratici e personalizzati.

Discussioni sull’etica dell’AI e sull’applicazione di principi responsabili sul territorio di Arese. Un esperimento collettivo che ha dimostrato l’accelerazione personale e professionale ottenuta dai partecipanti», racconta l’insegnante Paolo Pomponi. Sempre più spesso ci troviamo di fronte e a confrontarci con modelli di intelligenza artificiali, basti pensare ai “Chat Bot”, assistenti virtuali con cui ci interfacciamo per avere informazioni.

L’intelligenza artificiale emotiva è un’ampia gamma di tecnologie utilizzate per apprendere e percepire le emozioni umane con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La convenzione proposta dalle realtà di Arese permette di partecipare ai corsi base volontari per principianti, medi e avanzati a condizioni esclusive e a prezzi accessibili per tutti gli iscritti.

A prezzi scontati e concorrenziali per gli iscritti all’associazione. Per aderire è necessario entrare nel whatsApp “IA Territorio Arese”.

