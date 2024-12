Arrivano le telecamere di sicurezza al centro sportivo Polì

Intrusioni, furti e vandalismi, arrivano le telecamere al centro sportivo Polì. Nonostante la struttura sia chiusa dal periodo dell’emergenza Covid, si sono verificati più ingressi durante la notte di persone che hanno vandalizzato e rubato diverso materiale che era nella struttura.

L’ultimo intervento dei carabinieri risale alla scorsa estate, quando hanno fermato cinque ragazzi che si erano introdotti nel centro sportivo in disuso. Al momento sono in corso degli incontri con l’amministrazione comunale per valutare l’interesse di persone e società nel rilevare o collaborare per l’apertura della struttura e ridare ai novatesi un servizio utilizzato come la piscina, la palestra e il centro di riabilitazione, oltre agli spazi dedicati ai neonati in acqua e alla persone disabili.

Da qui l’importanza di evitare che la struttura venga ulteriormente danneggiata perdendo così di valore e ulteriori lavori per ripristinare parti danneggiate. Durante la scorsa estate sono stati attivati i servizi di guardiania a cui si aggiunge ora un circuito di telecamere per la videosorveglianza, oltre ad un sistema di allarme. I lavori sono stati effettuati dalla ditta Project Sicurezza di Opera per un importo leggermente superiore ai diecimila euro.

Nel frattempo l’opinione pubblica si divide tra chi afferma che l’impianto sportivo è stato concepito in modo sbagliato, senza tribune per il nuoto e senza le corrette dimensioni della vasca per potere effettuare gare ufficiali, e chi invece sarebbe felice della riapertura della piscina. «Specie in primavera ed estate, il giardino esterno della piscina permette di rilassarsi, stare in compagnia a due passi da casa.

La piscina è un’ottima alternativa anche per chi non va in vacanza o per andare tra una partenza e l’altra. E’ un vero peccato che questo servizio sia stato tolto e non più riattivato dopo il covid», concludono dei cittadini.

