Il talentuoso artista PURPLE pubblica “BLOOD”

È disponibile da venerdì 20 dicembre “BLOOD” (distribuito da ADA Music Italy), il nuovo singolo del talentuoso artista PURPLE.

Un brano in cui prevale il senso di rivalsa, che vuole comunicare all’ascoltatore che, durante un qualsiasi percorso di crescita, potrebbero verificarsi fallimenti o scelte sbagliate, che però possono portare comunque a una crescita personale. La scelta del titolo è estremamente simbolica e contribuisce a trasmettere il forte messaggio che il dolore può essere tramutato, nel corso degli anni, in forza di volontà per perseguire i propri obiettivi. Un invito a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, a conservare e accrescere la grinta che ognuno può ritrovare dentro di se, rimanendo fedele a se stessi nonostante le influenze esterne.

“BLOOD” segna un punto di svolta nella carriera di PURPLE, che presenta così il suo nuovo progetto musicale, caratterizzato da una mescolanza di hip hop, pop e sonorità afrobeat che rendono la sua identità ancora più definita.

Biografia

Davide Sacco, in arte PURPLE, è un giovane cantante di Pavia classe 1999. Muove i primi passi nel mondo musicale subito dopo la morte del padre, come sfogo personale, riscontrando, uscita dopo uscita, sempre più apprezzamento da parte della sua città natale. Durante il suo percorso ha la possibilità di migliorarsi e conoscere sempre più professionisti; negli ultimi mesi ha anche avuto l’opportunità di esibirsi con dei dj set prima degli show di artisti già affermati, facendosi così conoscere da sempre più persone. Il giovane artista, insieme al suo team di professionisti, lavora ogni giorno al fine di far prevalere la sua unicità, collaborando anche con fotografi e videomaker per comunicare il proprio immaginario artistico nel modo più preciso possibile. L’obiettivo è di farsi sempre più spazio all’interno del mercato musicale, allargando sempre di più la propria fanbase.

Segui Purple su

Spotify – Instagram – TikTok

