I Legnanesi presentano “Ricordati il Bonsai” ad Assago

I Legnanesi tornano sui palcoscenici italiani con uno spettacolo inedito, Ricordati il bonsai, pronto a far divertire il pubblico con oltre 150 date in tutta Italia.

Questo nuovo capitolo della saga della famiglia Colombo, in arrivo al Teatro Repower di Assago, dal 30 dicembre 2024 al 16 febbraio 2025,segna anche un traguardo speciale: la stagione 2024/2025 celebra i 75anni di carriera della compagnia, un anniversario che sottolinea l’inossidabile amore del pubblico verso la comicità e le tradizioni lombarde portate in scena da Teresa, Mabilia e Giovanni.

Reduci da una stagione straordinaria, che ha visto oltre 160.000 spettatori riempire i teatri italiani, I Legnanesi confermano il loro ruolo unico nel panorama teatrale grazie a una prosa originale, accompagnata da musiche vivaci e coreografie coloratissime.

Ricordati il bonsai, scritto da Mitia Del Brocco, porta con sé tutto il fascino della tradizione lombarda, ma con un tocco esotico e inaspettato, rendendolo uno spettacolo imperdibile per gli affezionati della compagnia e per chiunque voglia scoprire il teatro popolare italiano in una veste rinnovata. “Il Giappone ha una storia millenaria, ma al contempo è all’ avanguardia nella tecnologia e nella cultura contemporanea-spiega Mitia- Per me, I Legnanesi rappresentano proprio questo dualismo: la famiglia Colombo incarna la tradizione popolare, ma con una modernità che li rende sempre attuali e riconoscibili anche nel mondo di oggi.” La scelta del Giappone è quindi una metafora: un viaggio tra opposti che si completano, in cui vecchio e nuovo trovano armonia e ironia

La trama

La storia prende il via in un tranquillo cortile lombardo, dove i membri della famiglia Colombo, tra chiacchiere e pettegolezzi, vengono colti di sorpresa da una proposta inaspettata: l’amica Carmela chiede loro di recarsi in Giappone per prendersi cura di uno sconosciuto in cambio di una futura, cospicua eredità.

È un invito che la famiglia non può rifiutare: onorare l’amicizia è importante, ma la possibilità di “diventare ricchi” rende il tutto ancora più allettante. Parte così una rocambolesca avventura che li porterà nel “Paese del Sol Levante”, dove si troveranno immersi in un mix di usanze, colori e tradizioni completamente diverse dalle loro.

In questa cornice orientale

La tenace e comica capofamiglia Teresa, la sfavillante Mabilia e il sottomesso Giovanni si ritrovano a fare i conti con una cultura tanto affascinante quanto complessa. Tra gag esilaranti e momenti di commozione, il viaggio diventa un’occasione discoperta e riflessione per i personaggi, che si chiedono se la modernità e la lontananza possano davvero farli sentire a casa. Ma chi conosce bene i Colombo sa già quale sarà il richiamo irresistibile delle loro radici lombarde

