Doner Music lancia Me.To.Do, il workshop creato da Big Fish

Me.To.Do. è un workshop full immersion di cinque weekend destinato ad aspiranti produttori. Le iscrizioni sono aperte ed è possibile candidarsi direttamente sul sito https://www.donermusic.it/ metodo/ : i partecipanti selezionati, a cui è richiesta una conoscenza di livello intermedio, potranno mettersi al lavoro in studio con professionisti del settore, migliorando le loro competenze, con l’obiettivo finale di diventare delle risorse attive nel campo musicale.

Il workshop, della durata di cinque mesi, inizierà il weekend del 15 e 16 febbraio e terminerà a metà giugno. Durante il corso, ogni lezione sarà incentrata su un focus diverso sui vari ambiti di produzione, dall’analisi alla capacità di ascolto di un brano, fino alla gestione della ritmica per comprendere meglio il suono e le strutture musicali, e affronterà la realizzazione di una traccia originale in tutte le sue fasi, seguendo un percorso didattico specifico. Come coach, oltre a Big Fish, ci sarà Marco Zangirolami, musicista e produttore di importanti artisti rap italiani e ogni artista metterà insieme le proprie conoscenze ed esperienze che arricchiranno le lezioni formando al meglio ogni iscritto. Durante la recording session sarà inoltre presente un guest artist che verrà annunciato sui canali social Doner Music nelle prossime settimane. Inoltre, ogni partecipante al corso sarà omaggiato con un bundle di plug-in di Acustica Audio accuratamente selezionati.

Calendario lezioni

1.Weekend 15/16 febbraio 2025

2.Weekend 15/16 marzo 2025

3.Weekend 12/13 aprile 2025

4.Weekend 17/18 maggio 2025

5.Weekend 14/15 giugno 2025

Per candidarsi

Big Fish

Massimiliano Dagani, in arte Big Fish, è uno dei dj e produttori più importanti nel mondo del rap italiano. Ha iniziato il suo percorso artistico negli anni 90’ con il gruppo Sottotono e ha contribuito all’ascesa e al successo di gran parte dei rapper di oggi, curando nel corso della sua carriera progetti di artisti più importanti della scena italiana tra cui Fabri Fibra, Emis Killa, Guè, Marracash e Giorgia.

Marco Zangirolami

Musicista compositore, arrangiatore discografico e tecnico del suono, Marco Zangirolami ha studiato pianoforte dall’età di 9 anni diplomandosi in organo e composizione organistica al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e in maturità classica. Ha lavorato in importanti studi di produzione musicale ed è autore di numerosi jingle pubblicitari. È arrangiatore discografico per tantissimi artisti ed è proprietario di “Noize Studio” a Milano.

Doner

Doner Music è un’etichetta discografica e agenzia di management fondata nel 2004 dal produttore Big Fish e punto di riferimento per la scena hip hop, trap e bass italiana. Nel 2024, dopo vent’anni di attività, Doner Music, ha affrontato un rebranding con il lancio del nuovo sito e con l’arrivo del 2025, estenderà il suo portfolio anche ad altri generi musicali.

DONER

