ChorusLife Arena 2025: La nuova stagione teatrale

Lunedì 9 dicembre 2024, nella suggestiva cornice della ChorusLife Arena, nel cuore del nuovo smart district di Borgo Santa Caterina, è stata presentata la stagione teatrale 2025, un cartellone che rappresenta il primo passo del nuovo spazio polivalente di Bergamo verso la costruzione di una tradizione culturale e artistica per la città e il territorio.

Grazie alla direzione artistica di Paolo Scotti, la programmazione teatrale della ChorusLife Arena eredita e rinnova la tradizione dell’ex Creberg Teatro Bergamo, come previsto dalla convenzione siglata con il Comune di Bergamo per cui “l’Arena ospiterà un massimo di 50 giornate dedicate a eventi di spettacolo, intrattenimento e cultura, con l’obiettivo di preservare l’offerta teatrale che ha caratterizzato il Creberg Teatro Bergamo e di arricchirla con nuove proposte alla quale si potranno aggiungere altre 10 tra serate di beneficenza e gratuite”.

Come rimarcato a margine della conferenza stampa da Filippo Colombo, amministratore della società ChorusLife Arena, la stagione teatrale, infatti, rappresenta un segnale di come ChorusLife voglia essere un punto di riferimento per Bergamo, offrendo uno spazio di aggregazione che promuove qualità e innovazione.

La nuova stagione di ChorusLife Arena 20 25, presenta spettacoli imperdibili, per creare nuove emozioni e realizzare incredibili sogni, le serate al ChorusLife Arena, Bergamo, saranno un appuntamento da non perdere per assistere, ammirare spettacoli teatrali di qualità e per potersi rilassare, divertire ed emozionare.

