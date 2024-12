“Africa. Il continente antico in 16 reportage” è il nuovo libro (edito da All Around) della giornalista e scrittrice Antonella Napoli, che ha fondato, insieme all’editrice Chiara Cavallo, e dirige dal 2019 la rivista “Focus on Africa” (edita da All Around), la prima iniziativa editoriale pura italiana interamente dedicata al continente africano.

Il libro verrà presentato domenica 8 dicembre a “Più libri più liberi”, fiera della piccola e media editoria, al centro congressi “La nuvola” di Roma (Viale Asia, 25).

L’autrice incontrerà il pubblico alle ore 16.00 presso lo stand della casa editrice All Around (padiglione principale, stand P23). A seguire, alle ore 17.30, l’evento “Viaggio nel cuore dell’Africa. Racconti e testimonianze dal continente antico”.

Intervengono Filomeno Lopes, scrittore e filosofo originario della Guinea Bissau, Maria Carla Mancinelli, responsabile del Servizio Intercultura di Roma Capitale, Giuseppe Mistretta, direttore centrale per i Paesi dell’Africa Sub-sahariana, e Antonella Napoli, giornalista e scrittrice, autrice di “Africa. Il continente antico in 16 reportage”.

L’evento, a cura di Biblioteche di Roma in collaborazione con All Around, si concluderà con un intervento musicale di Tony Esposito.

L’opera presenta l’Africa, anzi le Afriche, in sedici reportage. Un libro che aiuta a conoscere nel profondo il continente antico, nelle sue innumerevoli sfaccettature: aldilà degli stereotipi e dei luoghi comuni.

Antonella Napoli, che ben conosce le realtà africane, propone frammenti di vita di un continente immenso e straordinario, spesso descritto con troppa superficialità.

Un viaggio nel cuore del continente culla della civiltà umana che non ti aspetti e che, come scriveva Karen Blixen, è “piena di apparizioni e miraggi, in un certo senso il vero palcoscenico di ogni evento”.

