È con grande dolore che la famiglia, gli amici e i collaboratori comunicano la prematura scomparsa di Paolo Benvegnù.

Compagno, padre, cantautore e musicista amato da chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo sulla propria strada, Paolo Benvegnù si è spento oggi all’età di 59 anni.

Paolo era un uomo capace di infondere bellezza e poesia in qualunque cosa facesse come dimostra la sua lunga carriera e i brani che ha pubblicato in questi anni.

Vincitore della Targa Tenco 2024 con È inutile parlare d’amore” come “Migliore Album in assoluto” aveva appena pubblicato “PICCOLI FRAGILISSIMI FILM – RELOADED” , una nuova versione del disco che aveva segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che quest’anno aveva compiuto 20 anni.

Paolo era stato protagonista nella puntata in onda ieri sera del programma Via dei matti n.0

