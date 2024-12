A Rho Tina e Milo le mascotte delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

A Rho si inizia a respirare aria di Olimpiadi: l’appuntamento di Milano Cortina 2026 si avvicina e le mascotte ufficiali si fanno conoscere. Saranno nel centro della città, a partire da piazza San Vittore, sabato 21 dicembre. Dalle 15.30 alle 18.30 saranno tra la gente, soprattutto tra i bambini, per posare con i rhodensi in foto e selfie da non dimenticare.

Fondazione Milano Cortina 2026 ha scelto come immagine due simpatici ermellini: quella dal manto chiaro si chiama Tina e rappresenterà i Giochi Olimpici Invernali del 2026; Milo, suo fratello dal manto bruno, sarà invece il testimonial dei prossimi Giochi Paralimpici Invernali. I nomi richiamano le città protagoniste dei Giochi: Milo è legato a Milano, Tina a Cortina.

Le Mascotte sono state create attraverso una selezione tra 1600 idee, grazie a una collaborazione tra il Comitato Organizzatore e il Ministero dell’Istruzione che ha coinvolto le studentesse e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Perché gli ermellini? Perché sono vivaci e veloci, pertanto incarnano lo spirito degli azzurri coinvolti nei Giochi del 2026. Sono anche curiosi e capaci di cambiare il colore della pelliccia in base alle stagioni, questo significa che sanno adattarsi a un habitat sfidante come quello montano.

Ecco i due identikit che si trovano sul sito ufficiale milanocortina2026.olympics.com

Tina, la Mascotte Olimpica

Tina è una grande sognatrice e attratta dalle novità e dall’incontro con ciò che non conosce decide di trasferirsi in città per esplorare nuovi orizzonti. Nonostante questo fa di tutto per proteggere la natura e conservarla bella come quella che l’ha accolta appena nata.

Milo, la Mascotte Paralimpica

Abitante della montagna, ama esplorare la natura. Nato senza una zampetta, ha imparato a usare la coda per muoversi, facendo della sua disabilità un grande punto di forza!

Tina e Milo si muovono accompagnati dai Flo, sei bucaneve divertenti, che girano intorno a loro.

L’iniziativa rhodense è stata organizzata dall’Ufficio Cerimoniale del Comune, coordinato da Paola Cupetti.

“Entriamo nel clima olimpico, accogliendo nell’ambito degli eventi natalizi le due mascotte dei Giochi invernali 2026 – commenta l’assessore allo Sport Alessandra Borghetti che sarà presente con rappresentanti del mondo dello sport locale – Dopo la presenza della nazionale di Triathlon protagonista a Parigi 2024, le mascotte ci portano nel vivo di Milano Cortina 2026: è bello pensare che tutti possano sentire che Rho è città olimpica, a partire dai bambini”.

“Questo è l’ultimo grande evento festoso nel calendario prenatalizio, poi si entrerà nel vivo del Natale con piva e presepe vivente – conclude il vicesindaco e assessore al Marketing territoriale Maria Rita Vergani – Avere con noi Tina e Milo permetterà di coinvolgere bambini e famiglie in un evento importantissimo, come i Giochi invernali del 2026. Siamo certi che la città risponderà a questa chiamata, lasciandosi coinvolgere sempre di più”.

Altri articoli di Rho su Dietro la Notizia