Roberta Tagliavini è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro 2024 ricevendo l’Attestato di Benemerenza conferito dalla commissione del Comune di Milano, che ha deliberato i nomi martedì 19 Novembre 2024.

La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 7 Dicembre, presso il Teatro Dal Verme.

L’Ambrogino d’Oro è un premio che la città di Milano conferisce “agli uomini e alle donne di valore, che hanno saputo dare un contributo speciale alla città di Milano”.

Viene assegnato ogni anno a personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e del sociale che si prodigano a diffondere e promuovere l’immagine di Milano.

Pregandoti di diffondere l ‘informazione e mettendoti a disposizione Roberta Tagliavini per domande e interviste, rimaniamo a disposizione per ogni altro dettaglio in merito.

