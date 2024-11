Libertà, sicurezza, dignità alle donne, la riforma Valditara

Riceviamo e pubblichiamo

Le Vergognose dichiarazioni del vicesindaco Saldalai rivelano la natura sinistra della giunta Landonio.

“Dobbiamo combattere il patriarcato ovunque sopravviva davvero; ovvero nelle enclave religiosa e culturali che all’interno della nostra civiltà occidentale… ospitano famiglie davvero patriarcali come quella di Samman Abbas. Le ragazze straniere corrono rischi infinitamente maggiori di quelle italiane.” Parole del Prof. Luca Ricolfi collaboratore de La Stampa e Repubblica.

Certa sinistra da centro sociale, attacca il Ministro Valditara per ipocrisia e strumentalità; quando invece la lotta alla violenza sulle donne dovrebbe essere una battaglia che ci unisce tutti.

Va constatato che la figura del padre è ormai scomparsa nella nostra società, ciò che permane è il maschilismo.

Proprio per combattere il maschilismo persistente il Ministro dell’istruzione Valditara ha introdotto le ore di educazione alla cittadinanza nelle scuole, nuove Linee guida che promuovono l’educazione al rispetto di ogni persona e dei suoi diritti fondamentali, valorizzando principi quali la responsabilità individuale e la solidarietà, l’eguaglianza nel godimento dei diritti con i capisaldi di: LIBERTÀ – SICUREZZA e DIGNITÀ per ogni donna.

Maschilismo è quello dei giovanotti che fischiano per strada ad una bella ragazza; patriarcato era il potere dispotico del capo famiglia, il matrimonio combinato, il potere assoluto del padre sui figli e il primato dei doveri sui diritti; tutte cose che nella nostra Italia non esistono più ma che permangono invece in certe comunità di stranieri non integrati, nelle quali si arriva anche ad estremi disgustosi quali la pratica dell’infibulazione.

Chi entra nel nostro paese deve condividere e rispettare i nostri valori fondamentali. La libertà delle donne è fondamentale traguardo della nostra civiltà, chi non lo condivide non è il benvenuto.

Invitiamo il Sindaco di Lainate Landonio a prendere le distanze dalle vergognose dichiarazioni pubbliche del suo vice Scaldalai.

Esternazioni inopportune espresse durante un evento ufficiale e se è vero il principio che chi tace acconsente, dobbiamo presumere che tutta la giunta condivida.

“Pare quindi si sia imboccata una strada da sinistra integralista e irrazionale”; chiosano dalla sezione Lega di Lainate.

