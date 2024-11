L’ASST Rhodense organizza un Vax Day contro l’influenza: vaccinazioni senza prenotazione per tutti gli over 18

Vax Day organizzato dall’ASST Rhodense dedicato alla vaccinazione antinfluenzale, per offrire ai cittadini maggiorenni un’opportunità preziosa per proteggersi dall’influenza in modo semplice e immediato.

QUANDO?

Sabato 16 novembre 2024

Dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 16:00

DOVE?

Centro vaccinale di Bollate, Via Piave 20

L’iniziativa si svolgerà con accesso libero, senza necessità di prenotazione, per permettere a tutti gli interessati di vaccinarsi in modo rapido.

Un’occasione importante per tutelare la salute individuale e contribuire alla sicurezza della comunità durante la stagione influenzale.

http://www.asst-rhodense.it/

