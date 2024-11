“Beatrice Cenci – opera drammatica” – è un musical di denuncia contro la violenza di genere.

In scena un cast di 16 performer (tra cui ricordo Gipeto, Zoe Nochi, Antonio Melissa, Stefania Fratepietro, Manuel Diodato, Danilo Ramon Giannini, Maurizio Semeraro, Ilaria De Angelis) musiche originali e regia di Simone Martino, libretto di Simone Martino e Giuseppe Cartellà.

Lo spettacolo sarà in scena al San Babila per la rassegna Codice Teatro il 30 novembre alle ore 20

Curiosità

Lo spettacolo vanta il primo premio del concorso per nuove opere “Forse, domani Broadway” nel 2014 presso il Teatro Greco di Roma. Presidente in giuria il Maestro Gino Landi.

Si narra che ogni notte a cavallo dell’11 settembre lo spirito di una nobildonna dall’aspetto etereo, quasi evanescente, passeggi lentamente sul ponte di Castel Sant’Angelo tenendo la sua testa sotto braccio. Per gli abitanti romani è lo spirito di Beatrice Cenci.

In concomitanza verrà allestita nel foyer del teatro una mostra fotografica a sostegno delle vittime di violenza, ideata da Mjriam Bon e realizzata dall’atleta paralimpica, Senatrice Giusy Versace, come strumento di sensibilizzazione edenica verso ogni forma di omertà: I MURI DEL SILENZIO.

Protagonisti degli scatti in bianco e nero alcune celebrità del mondo dello spettacolo nell’atto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca, come le famose “sanzaru” le tre scimmie sagge della tradizione giapponese.

Una forma di protesta e denuncia verso chi fa finta di non vedere, non sentire e non parlare. Per l’occasione sono stati aggiunti, con scatti a colori, anche i volti di alcuni dei protagonisti del musical Beatrice Cenci (Zoe Nochi, Gipeto e Antonio Melissa).

I MURI DEL SILENZIO è visitabile dal 28 al 30 novembre tutti i giorni dalle 14 alle 17, il 30 anche la sera solo per coloro che vedono lo show, al Teatro San Babila per la rassegna Codice Teatro.

