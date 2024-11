Da oggi 9 novembre al 1 dicembre a Bresso presso i sette spazi messi a disposizione dal Comune ( Spazio Cultura Don Luigi Giussani – Il Gigante Supermercati Via Ornato – Farmacie Comunali – Biblioteca L’Artemisia – Casa di Comunità – OpenZone – Aero Club Milano), sarà visibile la mostra fotografica I MURI DEL SILENZIO a sostegno delle donne vittime di violenza, ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato dall’atleta paralimpica e Senatrice Giusy Versace.

La mostra, che in questi mesi è stata ospitata presso i centri commerciali Il Gigante di alcune località lombarde (Cinisello, Castano Primo, Daverio, Somma Lombardo, Curtatone, Villasanta), ha riscosso grande interesse da parte del pubblico, soprattutto dei più giovani, attenti e sensibili ai fenomeni di violenza.

Il Comune di Bresso ha abbracciato attivamente questo progetto ritenendo doveroso tenere i riflettori accesi su questo argomento, così delicato e attuale rendendo visibile la mostra per tutto il mese di novembre e non solo durante la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il tema e l’impegno sono significativi al punto che il Comune ha deciso di devolvere una cifra simbolica a sostegno dei progetti di una importante associazione di promozione sociale nata proprio per aiutare concretamente le donne che subiscono violenza, l’associazione Mittatron(www.mittatron.it).

L’installazione, composta da una serie di ritratti fotografici in bianco e nero colti nell’atto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca, vuole essere una forma di protesta contro l’omertà e invita tutti a rompere i muri del silenzio, a non adeguarsi alle logiche del più forte, ad andare contro il compromesso per non aderire all’indifferenza che legittima i cattivi comportamenti e incentiva il perdurare di gesti sbagliati.

Protagonisti degli scatti alcune celebrità del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport ma anche volti di persone comuni: da Lorella Cuccarini, ad Alberto Matano, da Sergio Friscia a Chiara Squaglia, Rajae Bezzaz…

Per informazioni mostra: info@getshow.it

https://www.comune.bresso.mi.it

Altri articoli di Mostre su Dietro la Notizia