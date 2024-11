Giusy Versace alle celebrazioni dei 10 anni di ‘Wall of Dolls’

Nella lotta contro la violenza sulle donne, un importante posto merita il muro di bambole, ‘Wall of Dolls‘, nato nel giugno di 10 anni fa a Milano, da un’idea della cantante Jo Squillo durante l’apertura di Milano Moda Uomo, proprio per lanciare agli uomini un messaggio forte e chiaro.

Ispirato ad una antica tradizione indiana, per cui ogni volta che una donna viene uccisa o subisce violenza viene affissa una bambola sulla porta di casa, ‘Wall of Dolls’ è diventato negli anni un importante progetto itinerante. Oggi i muri di bambole si trovano in grandi città come Milano, Roma, Genova (purtroppo vandalizzato proprio nella notte tra il 25 e il 26 novembre), Trieste, Venezia, Brescia e Portogruaro e presto in molti altri comuni.

‘Wall of Dolls’ ha dato inoltre vita a 7 docufilm con storie di donne sopravvissute alla violenza e di orfani di femminicidio, presentati nei più importanti festival internazionale del cinema e nelle scuole e nel 2019 diventata una onlus, presieduta dalla giornalista Francesca Carollo, per aiutare donne vittime di violenza a ricostruirsi una vita dignitosa e indipendente attraverso la donazione di beni di prima necessità, aiutando a sostenere spese correnti come affitti e bollette e regalando momenti di svago e di serenità come piccole vacanze con i figli, che non si sarebbero mai potute permettere. Mission dell’associazione è quello di fare rete con i centri antiviolenza, le istituzioni e il terzo settore per tenere accesi tutto l’anno i riflettori su questa terribile piaga.

Le celebrazioni per i 10 anni di ‘Wall of Dolls’ si sono svolte lunedì 25 novembre in tutte le città che ospitano l’installazione. In via De Amicis 2 a Milano, il muro è stato visitato dal sindaco Beppe Sala, da molte scolaresche, associazioni che si occupano di violenza sulle donne, artisti e normali cittadini. La giornata è terminata con una cena di gala solidale al Teatro Gerolamo, alla quale hanno partecipato molti volti noti del mondo dello spettacolo e del giornalismo come Juliana Moreira, Edoardo Stoppa, Justine Mattera, Vincenzo Venuto, Taylor Mega, Giuseppe Brindisi, Gianluigi Nuzzi, partner e sostenitori come Alessandro Spada di Assolombarda e molti esperti del settore come avvocati, psichiatri e consulenti di violenza sulle donne.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia