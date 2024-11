Martedì 3 dicembre 2024, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, torna CerAmicAbile, la manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, nata nel 2023, che coinvolge i comuni italiani storicamente impegnati nella produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana.

La Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità è stata istituita dall’ONU nel 1992. Nel 2006, la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ha sottolineato l’esigenza di difendere e salvaguardare, anche attraverso la ricorrenza del 3 dicembre, la qualità della vita delle persone con disabilità rispetto ai principi di uguaglianza e partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società.

CerAmicAbile ha lo scopo di dare voce al mondo della disabilità, in tutte le sue accezioni – sensoriale, motoria, intellettiva e psichica – mettendo in primo piano i concetti chiave di integrazione, coinvolgimento e partecipazione nella vita sociale e quotidiana, applicandoli quanto più possibile al settore della Ceramica. CerAmicAbile si propone dunque di coinvolgere ed avvicinare i mondi della Ceramica e della Disabilità, aprendo una finestra sulle tante eccellenze esistenti in Italia e che, grazie a realtà associative specializzate, si concretizzano in corsi, laboratori, progetti, mostre, incontri dedicati, raccogliendo schede descrittive, mettendole a sistema e facendone promozione nazionale, allo scopo di sensibilizzare la società civile su come favorire un’equa partecipazione e un pieno coinvolgimento di tutti.

Come ha dichiarato il Presidente dell’AiCC, Massimo Isola: “Dopo il grande successo della scorsa edizione, come AiCC abbiamo voluto riproporre questo importante progetto nazionale di rete che unisce tutte le città della ceramica, e non solo, per dare voce al mondo della disabilità. Utilizzando la ceramica come linguaggio universale, abbiamo voluto aprire una finestra sulle tante esperienze e realtà associative specializzate che già operano sui territori, ma anche creare nuove possibilità e sfide. Con CerAmicAbile vogliamo coinvolgere tutti, scardinare i preconcetti, riflettere sulle possibilità di inclusione e abbattere ogni forma di barriera.”

Le iniziative, in continuo aggiornamento, sono consultabili sul sito www.buongiornoceramica.it e si svolgono in contemporanea nelle città italiane della ceramica.

