Il libro, rivolto ad un pubblico largamente eterogeneo, è una provocazione all’autoanalisi di chi legge e che ha potuto in qualche modo vivere, direttamente o indirettamente, situazioni come quelle prese in esame.

Girando il libro, in quello che possiamo definire Lato B dal titolo “Poesie e Pensieri“, Giancarlo Aspromonte offre tratti della sua vita attraverso poesie, riflessioni e brevi racconti di vita per molti versi crudi e commoventi da cui si può chiaramente avere un’immagine di quello che è la sua persona nella vita di tutti i giorni.

Sicuramente di facile e particolare lettura per l’impaginazione da lui scelta, “Delle bugie e del cuore” è un libro da leggere, da consigliare e da regalare per il suo contenuto e per la sua sensibilità verso un mondo che sempre più si chiude in sé stesso pur evolvendosi verso una modernità di pensiero però non sempre positiva.

https://www.unilibro.it

