Teatro Manzoni: Zeitgeist con Pino e gli anticorpi il 21/10

“Zeitgeist” è una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere. Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, un omaggio all’avanspettacolo e al “comico-spalla”, il meglio del duo sardo “Pino e gli Anticorpi” – al secolo Michele e Stefano Manca – i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Carlo Pieraccini, in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui tempi comici!

Biografia

Michele e Stefano Manca insistono da quasi trent’anni a portare i loro scombinati personaggi in giro nei teatri italiani (ma anche in Francia, Spagna e Germania), passandro per piazze, club e programmi televisivi.

Hanno studiato recitazione all’“Ecole Philippe Gaulier“ di Parigi e la “Bont’s International Clownschool“ in Spagna, insegnano discipline dello spettacolo, hanno scitto libri, hanno scritto, diretto ed interpretato lungometraggi.

Il loro primo film Bianco di “Babbudoiu“ è attualmente in distribuzione worldwide, mentre il secondo, intitolato “Come se non ci fosse un domani“, è disponibile a noleggio su tutte le piattaforme.

BIGLIETTI



Prestige € 28,00 – Poltronissima € 25,00 – Poltrona € 18,00 – Poltronissima under 26 anni € 17,50

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3669880

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Altre notizie di teatro su Dietro la Notizia