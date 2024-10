Simona Molinari premio Tenco ’24 Miglior album di interprete

Simona Molinari riceverà la Targa Tenco 2024 come Miglior Album di Interprete per “Hasta siempre Mercedes” nel corso della 47esima edizione della Rassegna della Canzone d’Autore (dal 17 al 19 ottobre 2024 al Teatro Ariston di Sanremo). Per l’artista è la seconda Targa Tenco, dopo quella ricevuta nel 2022.

Altre notizie di musica su Dietro la Notizia