Il Festival della Comunicazione continua a essere protagonista del panorama culturale italiano lungo tutta la penisola. Dopo gli eventi a Milano, Torino, Genova e in molti altri capoluoghi, e a pochi giorni dal successo dell’undicesima edizione della kermesse a Camogli, Frame – Festival della Comunicazione è protagonista anche quest’anno nel programma dell’Estate Romana, a suggello del grande successo di pubblico e contenuti raccolto nelle scorse edizioni: da Stefano Massini con “Il Campidoglio e le sue storie” al festival “Transizioni” con Mario Tozzi, fino ad Aldo Cazzullo con “Uccidete Cesare!” lo scorso marzo.

In continuità con l’apprezzatissimo tris di conferenze-racconto del 2023, torna anche quest’anno il ciclo di tre spettacoli di reading “Roma, la grande: poeti e imperatori tra parola e potere”, centrato sulla storia e sulla letteratura dell’antica Roma e dedicato per il 2024 alla riscoperta della figura della donna attraverso la sua tradizione poetica, con tre figure emblematiche – Arianna, Medea e Fedra – che ci interrogano ancora su di noi, sulle nostre società, sugli affetti e sul condizionamento sociale, parlandoci anche di rivendicazione e di rispetto.

Protagonista delle serate sarà il professore di filologia classica all’Università di Siena Maurizio Bettini, che farà rivivere, quasi rievocandole in tutta la loro potenza, tre donne forti e terribili nelle tragedie che hanno vissuto, negli atti che hanno compiuto e nella battaglie che si sono trovate a combattere. Bettini sarà sul palco insieme alla professoressa di diritto romano dell’Università degli Studi del Sannio Aglaia McClintock – a cui sono affidate le letture – introdotti dal co-ideatore dello spettacolo Danco Singer. L’appuntamento è nelle serate di venerdì 4 ottobre, sabato 5 ottobre e domenica 6 ottobre, sempre alle 21:00, all’Auditorium Ara Pacis in via Di Ripetta 190. Gli eventi sono gratuiti e a ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata (www.framecultura.it/estate-romana-2024). Il progetto è promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura ed è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024”, curato dal Dipartimento Attività Culturali.

