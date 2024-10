Proseguono le Nuove avventure dello Sconosciuto, l’antieroe inventato da Magnus,

che riprendono i fili narrativi interrotti dalla scomparsa dell’indimenticato maestro bolognese.

In FAR SANGUINARE L’ELEFANTE LENTAMENTE MENTRE MUORE Daniele Brolli ci presenta Unknow, un uomo senza nome e dai molti volti, che non ha mai avuto facoltà decisionali ed esegue semplicemente gli ordini: ingranaggio silenzioso di una macchina mortale.

Tuttavia, davanti a palesi ingiustizie ai danni di innocenti, il volto del sicario si ottenebra, ed emergono dubbi e incertezze. Non è questione di ideologie o rimorsi di coscienza, ma piuttosto di un crudo senso di sopravvivenza che lo spinge a ribellarsi, anche senza prendere una posizione chiara.

Dopo lo scioglimento della SCUDO, lo seguiremo nella fuga da un capo all’altro del mondo, sempre deciso a sopravvivere in situazioni limite. Ma non tarderà ad arrivare il momento in cui si troverà di nuovo in guai grossi, finendo al centro di un conflitto sotterraneo che coinvolge alcuni ex membri delle SS.

Il volume, coi disegni e la copertina di Andrea Borgioli, contiene gli episodi “Far sanguinare l’elefante lentamente mentre muore” e “La verità della tigre”.

In libreria e fumetteria dall’11 ottobre

