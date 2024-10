Rho: torna Cur-arti: incroci culturali per la salute mentale

Oggi e domani iniziative organizzate dal Comune di Rho con Caminante APS e la cooperativa La Fucina. In ottobre ci saranno sei incontri del laboratorio Espressioni, percorso breve di teatro per persone sorde e udenti, il sabato dalle ore 10 alle 12 al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19. La frequenza è gratuita ma occorre iscriversi.

Il progetto Cur-arti Giovani, arte, salute mentale proseguirà tra fine 2024 e settembre 2025 con serate formative tematiche per adulti; con un workshop per ragazzi nell’aprile 2025. Oggi e domani si svolgerà un festival che ha ottenuto finanziamento da Fondazione Comunitaria Nord Milano ed è realizzato da LaFucina cooperativa sociale, Caminante, e Fare Diversamente. Oggi pomeriggio al MAST di via San Martino 22, aprirà le giornate l’intervento dell’assessore Paolo Bianchi, alle ore 16.30.

Una tavola rotonda, incentrata sul tema “Il lavoro tra sé e se, dialogo su salute mentale, giovani e possibilità di futuro” e vedrà coinvolti Emanuele Contu, dirigente scolastico IS Puecher Olivetti Rho. Monica Culicchi, educatrice professionale Consultorio di Rho e Settimo Asst rhodense, Sergio Manni, responsabile area giovani e lavoro SER.CO.P., Luciana Nanotti, referente servizio inclusione sociale area metropolitana, AFOL Metropolitana.

Poi Paolo Ronchetti, educatore progetto giovani CPS Rho-Passirana/Settimo, Asst rhodense, Francesca Rossini, vicepresidente La Fucina Coop. Modera Roberta Covelli, giurista e divulgatrice. Alle 18.30, laboratorio di social dreaming a cura di Centro Solver. Si tratta di un approccio psicoanalitico di gruppo che esplora i sogni, a occhi chiusi e aperti, e il loro impatto sulla cultura e sulla società. Domenica sempre al MAST alle 17 il ricordo delle cose passate, uno spettacolo di Caminante teatro selvaggio.

Alle 18.30 aperitivo offerto al pubblico della prima e seconda replica, prevista alle 20.30. «La cultura favorisce l’approccio con diverse generazioni, in particolare sui temi più delicati, lo abbiamo visto nelle prime edizioni. Cur-arti ha da subito catturato grande attenzione grazie all’impegno delle realtà coinvolte.

Il bando cultura ci ha permesso di sostenere questa iniziativa e sono felice che si possa ampliare ulteriormente», commenta l’assessora alla cultura Valentina Giro

