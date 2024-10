Milano: teatro Menotti per Fabrizio De André dal 3 al 6/10

Per commemorare i 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, al Teatro Menotti viene proposta una settimana di eventi speciali per celebrare il suo straordinario lascito artistico. In questa occasione, desiderano onorare la sua memoria attraverso spettacoli, proiezioni e concerti che intrecciano musica, parole e testimonianze, offrendo al pubblico un omaggio profondo e coinvolgente. Un viaggio nel mondo poetico di Faber, per riscoprire l’attualità del suo pensiero e la forza delle sue canzoni, che continuano a illuminare e ispirare nuove generazioni.

Gli eventi

Dal 3 al 5 ottobre, L’amore scoppiò dappertutto: uno spettacolo teatrale intenso e originale, diretto da Emilio Russo e interpretato dall’intensa Laura Marinoni e con gli arrangiamenti originali di Alessandro Nidi. Un omaggio a De André attraverso la musica e la poesia, tra riflessioni e canzoni che esplorano i temi cari al grande cantautore.

Il 5 ottobre alle 17:30, DEANDRÉ#DEANDRÉ – Storia di un impiegato: proiezione del documentario diretto da Roberta Lena, che racconta il concerto/spettacolo del concept album di De André, reinterpretato dal figlio Cristiano, portato in tour con grande successo.

Il 6 ottobre alle ore 16:30, Faber, l’ultimo trovatore: un concerto-spettacolo che unisce la musica classica con l’arte immortale di De André, ideato da Claudia Brancaccio e interpretato da Daniele Stefani e i Solisti di Milano Classica. Un viaggio musicale tra le ispirazioni letterarie e le influenze che hanno arricchito l’opera del cantautore.

Sempre il 6 ottobre alle ore 20, Morgan racconta Fabrizio De André: un incontro musicale e narrativo con Morgan e Alice De André, in cui Morgan offre una rilettura personale e intensa delle canzoni di Faber, mantenendo viva la profondità e la forza dei testi originali.

