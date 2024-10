“TOOLBAR”

E’ un progetto che prende il nome della band stessa, a rimarcare la rappresentazione dell’identità e dell’essenza del gruppo. Si presenta come un’opera variegata e profonda, in cui gli artisti esplorano il conflitto interiore che viene accusato dai giovani giornalmente, nei diversi aspetti della vita quotidiana. La narrazione dell’album è sia incisiva che permeata da un senso di autoironia, con testi che offrono riflessioni profonde. In questo spazio, “TOOLBAR” diventa il veicolo per raccontare se stessi, anche attraverso l’uso di melodie, sonorità e stili appartenenti a generi musicali differenti, creando un sound che è al contempo fresco, imprevedibile e audace.

In sintesi, “TOOLBAR” è un viaggio sonoro ed emotivo, ricco di contaminazioni stilistiche e guidato da una narrazione profonda e autentica. La band, con la sua capacità di raccontarsi senza filtri, invita l’ascoltatore a entrare nella propria dimensione, fatta di caos e incertezza, ma anche di crescita e scoperta.

Degno di nota è l’artwork dell’album, ispirato, come per i singoli precedenti, all’arte futurista: al centro troviamo la parola “TOOLBAR” e intorno le mani dei membri della band mentre suonano i loro strumenti, simbolo tangibile della loro connessione diretta con la musica. L’immagine sottolinea l’idea che la vera essenza del progetto risieda nel tocco fisico e personale dei musicisti, mettendo in risalto la loro abilità artistica e il loro legame profondo con la musica.

“TOOLBAR” giunge a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di “Igloo”, brano profondo ed autoironico, che ha anticipato l’uscita di questo progetto.

Biografia

Cinque personalità esplosive e variegate donano a TOOLBAR il suo sound sfaccettato, dai tratti spigolosi come il punk, sensuali come il soul e incisivi come l’hip-hop. Questa formula instabile scoppia nelle performance live, piene di adrenalina, elettricità ed improvvisazione.

TOOLBAR consolida la formazione nell’agosto 2021 e conta 7 singoli all’attivo, l’ultimo dei quali è il doppio “Panettiere\Accellerare”, uscito nel marzo 2023. Nel 2021 la band partecipa ad “Upload School”; durante l’estate 2022, invece, si esibisce live a molti festival italiani, aprendo, tra gli altri, il concerto di Tre Allegri Ragazzi Morti e tre date del “Vasco Non Stop Tour” di Vasco Rossi a Trento, Napoli e Torino. A luglio 2024 pubblicano “Igloo” dando un’anticipazione del loro nuovo progetto discografico.

