Costruttori di pace: Quarto Oggiaro in marcia

Il quartiere di Quarto Oggiaro si prepara ad accogliere la IV edizione della Marcia della Pace, evento simbolico che coinvolge associazioni, cittadine, cittadini e realtà locali per promuovere l’unità e la speranza. La manifestazione avrà luogo domenica 13 ottobre, con ritrovo fissato per le ore 15:00 presso il piazzale antistante l’Istituto Comprensivo Graf/Trilussa, in via Graf 70/72.

Dopo una breve introduzione a cura dell’associazione Vill@perta, interverranno alcune personalità locali tra cui Giulia Pelucchi, la Presidente del Municipio 8, la dott.ssa Giovanna Mezzatesta, Preside dell’Istituto Comprensivo, e un rappresentante del Gruppo Scout Musulmani ASSIM.

Il percorso della marcia attraverserà diverse vie del quartiere, con una tappa significativa presso il cortile di Villa Scheibler, dove sarà inaugurata una panchina decorata dalle donne del laboratorio Vill@perta, volontarie che operano da anni alla realizzazione di eventi sociali e culturali a Quarto Oggiaro.

“La pace è il cammino necessario per costruire un futuro di convivenza giusta e solidale tra i popoli”, dichiarano gli organizzatori, “e il “Cessate il fuoco subito” è la voce ferma che si alza dalla nostra comunità cittadina: dovrebbe essere la posizione imprescindibile per ogni politica che ci rappresenti”.

Emblematica è la straordinaria partecipazione alla marcia di Vito Alfieri Fontana, ingegnere ex fabbricante di armi noto per il suo attuale impegno nella bonifica dei campi minati, che condividerà la sua testimonianza personale, ispirando riflessioni sul valore della pace; Fontana interverrà sia durante la tappa a Villa Scheibler che al termine della marcia.

La manifestazione, organizzata da 35 associazioni del territorio, tra cui tutte quelle legate a Vill@perta come Fondazione Arché, si concluderà presso la sede dell’Associazione Quarto Oggiaro Vivibile, dove ad accogliere i partecipanti sarà organizzata una merenda offerta dal Comitato Soci Coop e dall’associazione stessa. A seguire ci sarà un apericena multietnico da condividere insieme agli ospiti.

