GO!2025&Friends: eventi, mostre e concerti

Da Alanis Morissette, una delle cantanti più influenti della storia del rock, a Steve McCurry, tra i più grandi fotoreporter del secolo. Sono solo alcuni dei nomi che aprono la lunga lista di ospiti chiamati per “GO!2025&Friends”, progetto che vedrà numerosi eventi ad affiancare il cartellone di “GO!2025” anche oltre la città Gorizia, nell’anno in cui assieme a Nova Gorica sarà Capitale europea della Cultura. A rappresentare l’importante avvenimento, che nasce nel segno dell’unione e del superamento dei confini, l’immagine realizzata da Lorenzo Mattotti scelta come manifesto che accompagnerà gli appuntamenti della Capitale e del programma collegato “GO!2025&Friends” e svelata oggi a Udine nel corso della conferenza stampa di presentazione.

L’IMMAGINE DI MATTOTTI: UNIONE, ARMONIA, APPARTENENZA A UNO SPAZIO COMUNE

I temi del superamento dei confini, la condivisione, le influenze e l’importanza della cultura che si mescola tra due Paesi esprimendosi potentemente nella musica, nella danza, nell’arte e nel teatro. Nasce partendo dall’elaborazione di questi concetti l’immagine realizzata da Lorenzo Mattotti scelta come manifesto di “GO!2025” e “GO!2025&Friends”, a rappresentare il messaggio e gli obiettivi del progetto tra la celebrazione delle caratteristiche culturali che gli europei condividono e il senso di appartenenza dei cittadini europei a uno spazio culturale comune. Lorenzo Mattotti, tra i maggiori autori mondiali nel campo della grafica, con all’attivo numerose esposizioni (tra le quali l’antologica al Palazzo delle Esposizioni di Roma, al Frans Hals Museum di Haarlem, ai Musei di Porta Romana e I Manifesti di Mattotti a Santa Maria della Scala a Siena, mentre nel 2024 ha firmato, per il settimo anno, l’immagine del manifesto ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia) e realizzazioni di manifesti, copertine e campagne pubblicitarie, nella sua grafica ha voluto condensare l’essenza di questo importante avvenimento. L’immagine rappresenta una coppia – lui italiano, lei slovena o viceversa, non è importante la connotazione di nazionalità – che danza su un ponte circondata da mille sfumature di verde, sopra il fiume Isonzo/Soca, elementi di unione e collegamento tra Nova Gorica e Gorizia. Nella bellezza della natura, della musica e dell’arte in generale, archetipi di un linguaggio universale, si trovano quegli elementi di condivisione senza confini che contribuiscono ad abbattere ogni barriera linguistica, fisica e politica. Ci sono il fiume, il ponte e l’incontro tra due persone a rappresentare due popoli, due culture, due mondi. In un’immagine il simbolo dell’armonia della condivisione di un viaggio che parte proprio dal confine.

GO!2025&FRIENDS, EVENTI SENZA CONFINE NON SOLO A GORIZIA

Ad affiancare il programma ufficiale di “GO!2025”, si aggiungerà il palinsesto di “GO!2025&Friends”, con una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative per coinvolgere non solo Gorizia, ma anche altre sedi e altri luoghi sul territorio regionale per tutto il 2025. Appuntamenti che ospiteranno nomi di caratura nazionale e internazio­nale per arricchire la proposta culturale e musicale realizzata in occasione della Capitale europea della Cultura così da coinvolgere i visitatori che verranno a scoprire le due città di Gorizia e Nova Gorica, in un percorso che abbraccia tutta la regione Friuli Venezia Giulia. “GO!2025&Friends”, con un proprio logo e una grafica, che rappresenta un continuum con l’agenda ufficiale, vedrà dunque calendarizzare concerti di vario genere in diverse località della regione – al di fuori di Gorizia – e alcune mostre d’arte, in una sorta di estensione borderless della Capitale della cultura, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione di tutta la regione e sfruttare la visibilità dell’iniziativa per valorizzare la destinazione Friuli Venezia Giulia.

I PRIMI EVENTI DI GO!2025&FRIENDS: MCCURRY E MORISSETTE

MCCURRY, A TRIESTE IL RACCONTO DELL’UMANITA’

Trieste, al Salone degli Incanti, accoglierà dal 14 novembre 2024 al 4 maggio 2025 la mostra dedicata a Steve McCurry, tra i più famosi e apprezzati fotografi del nostro tempo. “McCurry. Sguardi Sul Mondo” è il titolo del percorso espositivo che porterà per la prima volta in Friuli Venezia Giulia oltre 150 fotografie, incluse alcune sorprendenti immagini inedite, del celebre fotoreporter americano meglio conosciuto come colui che è stato in grado di immortalare in un campo profughi in Pakistan Sharbat Gula, la ragazza afgana dagli occhi verdi il cui sguardo ha conquistato la copertina del National Geographic e ha fatto il giro del mondo. Un percorso che ha come tema centrale il racconto dell’umanità e invita il visitatore a momenti di intimità nell’osservazione delle opere di Steve McCurry: ogni scatto, come una finestra su mondi lontani, accompagna il visitatore in un viaggio emozionante e complesso tra culture, esperienze e sensibilità diverse, mescolando intenzionalmente Paesi e periodi diversi in cui le immagini sono state catturate, un’incursione nell’universo di Steve McCurry e nella sua esperienza personale.

La mostra si apre con una serie di ritratti di straordinaria intensità e prosegue con immagini che spaziano tra guerra e poesia, sofferenza e gioia, stupore e ironia, componendo un mosaico di emozioni che catturano lo sguardo e toccano l’anima. La collezione di ritratti, indimenticabili per la relazione diretta che instaurano con chi osserva, talvolta al punto da far sembrare che siano loro a scrutare lo spettatore, esalta la dignità e la fierezza di ciascuno, al di sopra delle diverse etnie, latitudini e delle difficoltà di vita in cui vengono colti, a cui si alternano immagini poetiche dedicate al buddismo, alla meditazione, ai templi e alla spiritualità, e ancora scatti che documentano la condizione di civili incolpevoli nei territori di guerra, come l’Afghanistan, la guerra del Golfo e l’11 settembre. Una sezione significativa è dedicata ai bambini, culminando nel rapporto tra uomo e ambiente, spesso reso possibile grazie alla contiguità con l’universo animale.

Il progetto espositivo, a cura di Biba Giacchetti, con la direzione artistica di Gianni Mercurio, è una produzione Madeinart.

ALANIS MORISSETTE, UNICA E IMPERDIBILE DATA IN ITALIA IL 22 GIUGNO A VILLA MANIN

Sarà la voce di Alanis Morissette a incantare il pubblico di Villa Manin il 22 giugno 2025 a Villa Manin di Codroipo (Udine), che arriva in Italia con un imperdibile appuntamento, unica data italiana del suo tour mondiale. La regina del rock alternativo, che ha segnato una generazione con il suo stile inconfondibile e brani intramontabili, si esibirà in uno show a celebrare il successo dell’album “Jagged Little Pill”, a 30 anni dalla sua uscita, ma anche la sua evoluzione musicale e personale, che negli anni ha continuato a sperimentare e reinventare, rimanendo sempre fedele alla sua poetica viscerale e autentica dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo con successi indimenticabili come “Ironic”, “You Oughta Know”, “Hand in My Pocket” e “Thank U”. Primo grande concerto annunciato per “GO!2025&Friends”, sarà ospitato, come detto, nella splendida cornice di Villa Manin. La vendita dei biglietti sarà aperta alle 9.00 di venerdì 25 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com, www.eilo.it.

