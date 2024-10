A partire dal prossimo 4 novembre in scena Gli inimitabili della cultura italiana: Gabriele D’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Giuseppe Mazzini, uno spettacolo in tre capitoli di Edoardo Sylos Labini per la drammaturgia di Angelo Crespi. Raccontati attraverso le loro vite straordinarie, i loro pensieri, le loro azioni, andranno in scena le storie di tre personaggi straordinari e coraggiosi che hanno contribuito a costruire l’immaginario culturale del nostro paese. Uno spettacolo diviso in tre parti: Gabriele d’Annunzio il 4 novembre, Filippo Tommaso Marinetti, il 2 dicembre, Giuseppe Mazzini il 7 gennaio 2025, sempre alle 20. 45.

Accompagnati dalle musiche originali del maestro Sergio Colicchio e immagini di repertorio, i tre atti saranno scanditi dall’allestimento a led curato dallo scenografo Alessandro Chiti, impreziosito dalle luminose di uno degli artisti italiani e lombardi più importanti della scena dell’arte contemporanea, Marco Lodola. Una trilogia pop per riscoprire e far conoscere ai più giovani, e non solo, tre grandi personaggi che hanno tracciato un solco basilare nella Storia e nella Cultura del nostro Paese. Il progetto è l’adattamento teatrale dell’omonimo programma di Rai Cultura andato in onda nella scorsa stagione televisiva su Rai 3.

Grazie agli Inimitabili viene raccontato e approfondito il rapporto di questi tre personaggi con la città di Milano: da Mazzini ispiratore e protagonista delle gloriose Cinque Giornate che aprirono la strada alla libertà e all’unità d’Italia durante le lotte del Risorgimento, dalla casa di Marinetti all’angolo tra via Senato e corso Venezia, dove l’intellettuale milanese pensa e inventa il Futurismo, fino ai palazzi e agli alberghi della città meneghina protagonisti dei passionali carteggi d’amore tra il Vate e la divina Duse.

Inoltre nella serata del 4 novembre (Giornata delle Forze Armate) e in quella del 2 dicembre (80 anni dalla morte di Marinetti), l’Assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Francesca Caruso consegnerà al nipote del Vate, Federico d’Annunzio e alla nipote del fondatore del Futurismo, Francesca Barbi Marinetti, un’opera d’arte creata da Marco Lodola.

“Regione Lombardia è orgogliosa di sostenere un’iniziativa di tale valore culturale come ‘Gli Inimitabili’, un progetto che rende omaggio a tre figure straordinarie della nostra storia: Gabriele D’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti e Giuseppe Mazzini – dichiara Francesca Caruso, assessore alla cultura di Regione Lombardia – Attraverso il teatro ci immergiamo nelle vite di questi uomini coraggiosi, innovatori e visionari, che hanno tracciato un solco fondamentale nel nostro patrimonio culturale e civile. La Lombardia è stata la culla di molte delle loro grandi idee e azioni. Portare sul palco del Teatro Manzoni queste rappresentazioni non è solo un tributo, ma un’opportunità per far conoscere alle nuove generazioni l’impatto profondo che queste personalità hanno avuto sul nostro Paese. Il nostro impegno, come Regione, è quello di sostenere e promuovere la diffusione della cultura in tutte le sue forme, rendendo accessibile a tutti la possibilità di scoprire le storie di chi ha contribuito a fare la storia d’Italia”.

“Mio nonno Marinetti credeva nell’equazione Arte = Vita – afferma Francesca Barbi Marinetti: Un concetto semplice ma contaminante che indubbiamente ha condizionato la nostra famiglia. Un incentivo a mantenere lo sguardo fiduciosamente rivolto al futuro, in dialogo con il cambiamento. Una “sfida alle stelle” oltre i limiti apparenti. Anche della vita stessa.”

Conclude Marco Giorgetti, DG della Fondazione Teatro della Toscana che produce spettacolo: “Inimitabili è molto più di uno spettacolo: è un ponte tra passato e futuro, un’opportunità unica per le giovani generazioni di riscoprire le radici della nostra cultura. Ogni capitolo è un tassello fondamentale nel mosaico della nostra identità nazionale. Sylos Labini accende la scintilla della curiosità, stimola il pensiero critico e infonde nei giovani la consapevolezza di essere eredi di un patrimonio culturale straordinario. L’invito è quello di lasciarsi trasportare in un viaggio emozionante attraverso la storia, la cultura e la lingua italiana. Perché conoscere le nostre radici ci aiuta a capire chi siamo e, soprattutto, chi possiamo diventare.”

