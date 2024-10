L’AI non solo per migliorare il nostro modo di lavorare, ma anche potenziare la nostra intelligenza emotiva

Il 5 novembre, dalle 10:00 alle 16:00, in Piazza XX Settembre 1 a Bologna (sede Gap

Management), si terrà il workshop Cyborg: Intelligenza Emotiva nell’Era dell’AI, condotto da Simone Sistici esperto di leadership emotiva e sviluppo personale, con una vasta esperienza nella formazione manageriale.

Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare a fondo l’impatto che

l’intelligenza artificiale ha sulle relazioni, sulla libertà di pensiero e sulla crescita personale. Si discuterà delle sfide emotive che emergono dall’utilizzo di questa tecnologia, affrontando temi come la gestione della paura, dell’ansia e del sovraccarico informativo.

Sotto la guida di Simone Sistici saranno inoltre approfondite le competenze utili per gestire le emozioni sfruttando gli strumenti offerti dall’AI. L’incontro offrirà anche una riflessione sul ruolo dell’ empatia nell’interazione uomo-macchina, e sull’importanza di sviluppare competenze chiave come l’ascolto attivo, la gestione dello stress e la presa di decisioni etiche in un contesto dominato dalla tecnologia.

Questo evento è rivolto a professionisti, studenti, aziende e a chiunque sia interessato ad

approfondire il complesso legame tra emozioni umane e innovazione tecnologica, offrendo

strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro.

