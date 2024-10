Buon compleanno Rino! Il 29 ottobre si celebra Rino Gaetano

Rino Gaetano, uno dei cantautori italiani più amati di sempre, avrebbe compiuto 74 anni quest’anno. Per omaggiare il suo straordinario talento, la sorella Anna Gaetano e il nipote Alessandro annunciano Buon compleanno Rino! Un evento imperdibile che si svolgerà all’Hacienda dal pomeriggio fino a mezzanotte, dedicato alla musica e alla poesia del grande artista.

La sua musica continua a ispirare generazioni, spingendo le persone a riflettere su temi profondi e universali. Questo evento unisce la celebrazione della sua arte e supporta, attraverso la musica, la Fondazione Tetrabondi, impegnata nel “costruire il mondo di tutti e di tutte distruggendo gli stereotipi della disabilità” perché “nessuno è speciale solo i bisogni lo sono”. I Tetrabondi saranno presenti con un punto informativo all’interno dell’area e offriranno a tutti i partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino il loro impegno.

Inoltre la performer LIS Giulia Clementi salirà sul palco per tradurre nella lingua dei segni uno dei brani più iconici dell’artista.

Music Day Roma

Buon compleanno Rino si fonde con la più importante manifestazione dedicata al collezionismo musicale! Quest’anno, in collaborazione con Music Day Roma i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD grazie ai selezionati espositori solitamente presenti nelle maggiori Fiere del Disco della penisola. L’appuntamento è dalle ore 16:00 ad ingresso libero.

La serata sarà presentata da Giulia Massarelli, fondatrice di Lunatika Factory, la fucina creativa dedicata all’intero universo artistico al femminile. Alle ore 21:00 la Rino Gaetano Band, tributo ufficiale al cantautore guidato da Alessandro Gaetano, si esibirà dal vivo interpretando i suoi brani, ricreando i temi, l’atmosfera e la magia delle sue canzoni. Con loro, ospite speciale della serata, ci sarà l’attore, regista e sceneggiatore Ivano De Matteo che ricorderà il cantautore con un prezioso apporto. Sul palco saliranno inoltre due giovani e talentuose artiste della scena cantautorale italiana: Elisa Benetti e Alice Laison.

Durante il concerto il pubblico potrà assistere a una performance di live painting della giovane artista Amèlie Gatti in arte Amèlie Vestiti D’arte, ispirato a Rino Gaetano. L’opera sarà devoluta ai Tetrabondi e messa all’asta durante la prossima edizione di Tetraink, il festival dei fumetti sbilenchi.

Le collaborazioni

Evento in collaborazione con Music Day Roma-Fiere del Disco, Lunatika Factory e Radio Roma Sound che trasmetterà la serata in diretta radio su 90.0 FM, streaming, APP e DAB.

I biglietti per il concerto sono disponibili su dice.fm

Potranno godere di accesso gratuito allo spettacolo le persone con disabilità e i bambini fino ai dodici anni di età.

La RINO GAETANO BAND è il tributo ufficiale del cantautore calabro-romano ed è il primo progetto in Italia fondato dalla sorella Anna Gaetano nel 1999. La Band ha arrangiato in modo fedele ai suoni originali del tempo molte delle opere di un personaggio ormai entrato nel mito. I musicisti sono il nipote di Rino, Alessandro Gaetano, Marco Rovinelli, Alberto Lombardi, Ivan Almadori, Michele Amadori e Fabio Fraschini: un’unica grande famiglia che s’impegna per restituire un po’ del Rino che avremmo sempre desiderato vedere su un palco. Da sempre la RGB, con passione e impegno, condivide dei momenti indimenticabili con i tantissimi fan che amano e ascoltano Rino e soprattutto con coloro che non lo conoscono ancora per diffondere i suoi ideali, cantando le sue canzoni piene di ironia e buoni sentimenti. Il loro concerto è uno spettacolo musicale articolato tra immagini e canzoni atte ad un pensiero comune: ricordare Rino e riprovare le sue emozioni.

