ASP126 pubblica oggi il nuovo singolo “Ovvio”

È disponibile a partire da oggi“Ovvio” (Columbia Records), il nuovo singolo di ASP126, membro storico dell’iconico collettivo di rapper romani Lovegang126. Il brano, prodotto da WISM, anticipa il progetto discografico di prossima uscita.

Un brano travolgente, con ritmi incalzanti e batterie energiche che si intrecciano con un tappeto di tastiere synth. Il ritornello esplode in un coro nostalgico che richiama la musica italiana degli anni ’80. Il testo giocoso e ironico vede Asp126 sperimentare controsensi e affermazioni ovvie, creando un’atmosfera leggera e spensierata. Con vibrazioni che rimandano al mondo dei cartoni animati, il pezzo invita a ballare, mescolando cinismo e divertimento in un mix irresistibile che cattura l’ascoltatore.

“Ovvio”

Giunge a poche settimane di distanza dall’uscita di “Divisi” feat. Franco126, brano con cui Asp126 ha dato inizio al suo percorso da solista mettendo in luce il suo eclettismo e la sua versatilità e dimostrando quanto sia capace di muoversi tra sound differenti risultando attuale.

Biografia

Asp126, nome d’arte di Luciano Nardoni, è un rapper italiano, membro della crew Lovegang126. Oltre a vari featuring con i membri del suo gruppo, nel 2015 pubblica l’album “Asso di Guasconi”, in collaborazione con Franco126. A seguire esce “Asper”, un EP che vede la luce nell’aprile del 2019. Nello stesso anno viene pubblicato, in tandem con Ugo Borghetti, amico di una vita e membro della banda 126, il disco “Senza Ghiaccio”, che include anche la partecipazione di Pretty Solero e Franco126.

Nel 2020 esce poi il celebre singolo “Lungotevere”, che vede nuovamente la partecipazione degli amici Franco126 e Ugo Borghetti. Ad aprile 2023 prende parte al progetto collettivo “Cristi & Diavoli”, firmato Lovegang126, che strizza l’occhio alla vecchia scuola, in particolare del rap romano: partecipano infatti al progetto i romani Gemitaiz, Side Baby, Gianni Bismark, Lil Kvneki, Gemello, Danno, Branca, Sosa Priority, Security, Gel, Mystic One. L’album è subito entrato a far parte della storia dell’hip hop italiano. Il 2024 porta nuova linfa ad Asp126, che dà il via al suo nuovo percorso da solista.

LINK UFFICIALI Asp126

Spotify – Instagram

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia