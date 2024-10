Terapia del dolore: priorità ed eccellenza di ASST Rhodense

Nelle giornate del 9 e 10 ottobre 2024 si è svolta la sessione iniziale della prima edizione dell’ “SCS Expert Center Visit Program”, evento dedicato alla Neurostimolazione Midollare (SCS), organizzato dal Centro Hub di Terapia del Dolore dell’

Durante l’attività d’aula della prima giornata, i medici partecipanti hanno potuto mettere a confronto le proprie conoscenze circa i meccanismi fisiopatologici del dolore neuropatico, le proprie esperienze riguardo alle diverse terapie in uso e agli outcome della Neurostimolazione Midollare, con il know-how del Centro di Terapia del Dolore dell’ASST Rhodense, realtà con l’esperienza, inerente la SCS, più longeva e corposa su tutto il territorio nazionale.

La seconda giornata dell’iniziativa si è svolta interamente presso la sala operatoria integrata del Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese, dove l’équipe di medici, infermieri strumentisti e tecnici radiologi, diretta dal dott. Carlo Angelini e interamente dedicata all’attività di Chirurgia Antalgica, ha condiviso le proprie competenze con i partecipanti, riguardo alle tecniche di impianto e programmazione dei più moderni ed efficaci devices per neurostimolazione midollare.

“La partecipazione di specialisti diversi – ha spiegato il direttore Angelini – anche non tradizionalmente dedicati alla Terapia del Dolore, è fortemente indicativa della necessità crescente di formazione per il trattamento del Dolore Cronico. Allo stesso modo, l’organizzazione dell’ SCS Expert Visit Program appare come evidente segnale della sensibilità e della consapevolezza della Direzione Strategica dell’ASST Rhodense nei confronti della gestione del Dolore Malattia, che, ad oggi, affligge in Italia, come in Europa, il 20% della popolazione”.



Dove e quando interviene la Terapia del Dolore?

A differenza del dolore acuto, che è causato da una malattia o lesione specifica, il dolore cronico diventa una patologia vera e propria se non viene adeguatamente trattata, qui agisce la Terapia del Dolore. “Il dolore – ha evidenziato lo specialista dell’ASST Rhodense – da semplice sintomo si trasforma in una condizione patologica autonoma, diventando esso stesso causa del proprio perpetuarsi.

Sebbene vi siano ancora molti aspetti da approfondire, possiamo semplificare dicendo che quando una lesione stimola continuamente i recettori del dolore, questi possono subire un malfunzionamento. Il sistema perde così la capacità di regolare correttamente la percezione del dolore, innescando una trasmissione costante e ingiustificata al cervello, persino dopo la guarigione.

Lo studio e il confronto sulla Terapia del Dolore – conclude il direttore dott. Carlo Angelini – sono quindi indispensabili per aiutare quelle persone che vivono un costante stato di disagio e sofferenza, accompagnandole in un percorso di cura e guarigione”.

L’attività dell’SCS Expert Center Visit Program, in collaborazione con Medtronic Italia, è svolta per finalità scientifiche, al fine di diffondere la formazione e l’addestramento nell’utilizzo di dispositivi innovativi già in uso in ASST Rhodense.

Medtronic fa sapere che: “La batteria dello stimolatore SCS Inceptiv™ è il dispositivo per la Neurostimolazione Midollare (SCS) più a basso profilo esistente al mondo. Ad oggi, in Italia circa 60 pazienti stanno beneficiando di questa nuova terapia. Dati e studi internazionali hanno dimostrato che dopo 12 mesi, il 69% dei pazienti trattati per sofferenza alla schiena ha riportato una riduzione significativa del dolore, rispetto al 35% dei pazienti trattati con stimolazione convenzionale”.

http://www.asst-rhodense.it/

