A.R.S. SCAENICA – Installazione permanente di Giulio Paolini

Il Teatro Franco Parenti presenta da mercoledì 6 novembre 2024 l’opera di Giulio Paolini A.R.S. scaenica a conclusione delle manifestazioni del 50esimo anniversario.

Ispirata alle memorie del Teatro Franco Parenti e allestita nella Palazzina dei Bagni Misteriosi, consegna al tempo la natura di per sé transitoria del teatro.

Installazione e litografie

A.R.S. scaenica è formata da una installazione e da quattro collage su carta per evocare la dimensione e il mistero del teatro, la sempre rinnovata scommessa della messa in scena di un’opera d’arte.

Per questa occasione Giulio Paolini ha realizzato anche l’edizione in 30 esemplari numerati della litografia Sipario, 2024 (cm 50 x 50), che si potrà ricevere con una donazione a sostegno del Teatro Franco Parenti: per informazioni e prenotazioni donazioni@teatrofrancoparenti.com

Teatro Franco Parenti, Via Pier Lombardo, 14, Milano

L’installazione è visitabile prenotando un percorso guidato negli spazi del

Teatro Franco Parenti-Bagni Misteriosi

Calendario di novembre: mercoledì 6 – 13 – 20 dalle 18 alle 19

Biglietti 5 euro

Prenotazioni: promo@teatrofrancoparenti.com

https://teatrofrancoparenti.it/

