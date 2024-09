800 Comuni lombardi finora raggiunti dalla fibra ottica

Sono circa 800 i Comuni lombardi finora raggiunti dalla fibra ottica grazie al progetto messo in campo da Infratel e Regione Lombardia per diffondere le connessioni internet ultraveloci in tutto il territorio, in particolare nelle aree montane e nei piccoli centri. L’ultimo in ordine di tempo è Serina, Comune montano in provincia di Bergamo.

“Sono sempre più le aree in Lombardia coperte dalla Banda Ultra Larga – dichiara l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – attraverso l’iniziativa cofinanziata da Regione con 70 milioni di euro per assicurare la linea internet ultraveloce. Gli interventi proseguono con convinzione, perché al pari di un’infrastruttura di urbanizzazione primaria, la fibra ottica è un valore aggiunto per le imprese, i cittadini e la competitività di un territorio nel suo complesso, perché riduce il divario digitale, fornendo una rete ultraveloce a chi vive e lavora in Comuni con bassa densità abitativa, come quelli montani”.

