Swing’n’Milan: 11-12-13 ottobre allo Spirit de Milan

Sta per tornare, per la dodicesima edizione, il festival internazionale dello Swing!

L’11, il 12 e il 13 ottobre a Milano allo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59) torna per la sua dodicesima edizione SWING’N’MILAN, il festival internazionale dello swing!

Per tre giorni, infatti, sarà possibile immergersi completamente nel travolgente ritmo dello swing americano degli anni 30 e 40, con musica dal vivo di altissimo livello, balli coinvolgenti con i migliori professionisti mondiali, ottima cucina e un mercatino di abiti e accessori vintage.

Prevendite disponibili al seguente link:

https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/biglietteria-serate/

Il main stage rimane la “cattedrale dello swing”, la sala grande all’interno dello Spirit de Milan che incarna l’anima autentica di quei decenni d’oro, dedicata ai leggendari Frankie Manning e Norma Miller. Su quel palco si esibiranno band italiane e internazionali (Hot Sugar Band e Manel Cheniti, Giorgio Cuscito’s Woodchoppers, Monday Orchestra, Chicago Stompers Swingtet), che faranno scatenare in pista sia professionisti che aspiranti ballerini!

Anche per questa nuova edizione, durante il festival si terranno 2 giorni di workshop con lezioni per ballerini amatoriali con maestri professionisti (Isabella o & Pontus dalla Svezia, Pamela & Tadas dalla Lituania, Hyunjung & Florent dalla Francia) per tre livelli di corsi (improver, intermediate, advanced).

Info e registrazione ai training camp di lindy hop al seguente link: https://www.swingnmilan.it/swingnmilan/registrazione-campus/.

Swing’n’Milan nasce nel 2013 con l’obiettivo di introdurre la città di Milano al ballo, alla musica e alla cultura swing degli anni 30 e 40 nella sua forma più autentica e originale. Da allora, il festival ha continuato a crescere e a riscuotere un crescente successo.

www.swingnmilan.it – www.instagram.com/swing_n_milan/

