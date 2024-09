Enrico Papi: ultimo appuntamento con ‘Tieni il tempo’ (TILT)

Oggi, domenica 1° settembre in prima serata su Italia 1, ultimo appuntamento con “TILT – Tieni il tempo”, il game show condotto da Enrico Papi che mette in competizione alcuni volti noti dello spettacolo e sport.

In ogni puntata due squadre formate ciascuna da quattro celebrities, pronte a divertirsi e mettersi in gioco attraverso esilaranti prove con un unico denominatore comune: la musica.

Riusciranno gli sfidanti Aldo Montano, Manuela Arcuri, Paola Barale e Valeria Marini a battere la squadra composta da Elisabetta Canalis, Marco Mazzoli, Paolo Noise e Beppe Vessicchio per aggiudicarsi il titolo di campioni di TILT?

Al centro dello studio un grande disco, che ricorda il “mitico” vinile e si trasforma di volta in volta in elemento fondamentale del programma. Saranno, infatti, decise dalla rotazione del disco le sfide che i due team dovranno affrontare. Al termine di ogni manche la squadra vincente guadagnerà “Il tempo”: i secondi d’ascolto che serviranno per superare la prova finale decretando i quattro campioni.

Altre notizie di Tv su Dietro la notizia