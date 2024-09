Tante le iniziative sul territorio a partire da quelle degli Alzheimer Cafè particolarmente attivi in città

Il prossimo 21 settembre ricorre la Giornata dell’Alzheimer, che si celebra in tutto il mondo dal 1994, quando venne istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s disease international (Adi) per promuovere iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla malattia.

li Alzheimer Cafè attivi a Rho hanno organizzato una due giorni di eventi che si terrà il 20 e 21 settembre, per offrire informazioni e coinvolgere gli anziani e le famiglie aderenti al progetto.

Il 20 settembre alle ore 15.00, Villa Burba in corso Europa 291 accoglierà laboratori, una tavola rotonda, un aperitivo finale. Questo il tema: “I colori dell’invecchiamento si intrecciano nelle trame della vita. Invecchiare non è una scelta, ma possiamo scegliere di invecchiare bene, insieme”.

La sera del 21 settembre alle ore 21,00 sarà l’Auditorium Padre Reina di via Meda a ospitare uno spettacolo teatrale con musica dal vivo che vuole dare voce a chi vive accanto a un proprio caro malato. Lo spettacolo “Ti conosco? La voce di chi ti sta accanto” è stato realizzato con le testimonianze di familiari e volontari e vanta la regia di Giusi Risorto. Testi inediti scritti da Manuela Galizia, Francesco Cavallaro, Andrea Mazzola. Musiche originali scritte da Riccardo Roveda e Samuele Cafagna.

Oggi 11 settembre, alle ore 19, nella Sala Del Grande della Fondazione Restelli di via Cadorna 65 a Rho, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Paolo Bianchi sarà tra i relatori del convegno “Alzheimer e i luoghi della cura”, occasione di riflessione su come l’ambiente in cui vengono assistiti i pazienti affetti da Alzheimer possa influenzare la loro qualità di vita. L’approfondimento, ideato da Fondazione Restelli, riguarderà “Il nucleo protetto: una buona risposta ai bisogni assistenziali, relazionali e quotidiani della persona con demenza”.

Verrà presentato anche il progetto di miglioramento degli spazi del Nucleo, che a breve verrà messo in atto. Interverranno Giuseppe Re, direttore generale Fondazione Giuseppe Restelli Onlus; Paolo Bianchi, assessore Politiche sociali Comune di Rho; Carlo Borghetti, Consigliere Regione Lombardia – Commissione Sanità; Cecilia Gulisano, Responsabile Sanitaria Fondazione Giuseppe Restelli Onlus; Daniele Perotta, direttore UOSD Centro Regionale Alzheimer ASST Rhodense; Carla Pettenati, medico neurologo e geriatra, già responsabile Centro Alzheimer Passirana; Chiara Tenconi, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice della rete degli Alzheimer Cafè del Rhodense.

La presentazione del Nucleo Protetto sarà a cura dell’équipe multidisciplinare: Cristina Rocchia, medico responsabile; Elisa Graziotto, infermiera responsabile; Federica Bizzi, educatrice; Alessandra Grigoletto e Valentina Vessecchia, operatrici di assistenza. Modera: Francesco Carati, psicologo.

Mercoledì 18 settembre dalle ore 09:30 alle 11:30, Fondazione Restelli proporrà un laboratorio di Danzaterapia e Pet-Therapy per persone con Alzheimer e i loro famigliari. Iscrizioni scrivendo a resleggera@fondazionerestelli.it oppure con un messaggio Whatsapp al numero 378/3016678. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Rho.

