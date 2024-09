Rho: letture e animazioni, inaugurazione del Biblio Corner

Il Comune di Rho grazie alla Biblioteca di Lucernate organizza un pomeriggio speciale in collaborazione con CSBNO, Coop La Fucina, Cooperativa sociale Intrecci, Comin, Biblioteca Teatrale Durrenmatt, Teatro dell’Armadillo, Comunità Nuova onlus, Biblioteca dei Semi, Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, Radio Mast.

“You Book – You Party” è il titolo scelto per venerdì 11 ottobre 2024 quando si svolgeranno diversi momenti di animazione a partire dalle ore 17.00, con ingresso gratuito, con l’intento di presentare le iniziative che nel corso dell’anno verranno dedicate ai giovani.

Il programma prevede, alle ore 17.00, letture animate, musiche e balli dal mondo. Verrà inaugurato il “Biblio Corner“, l’angolo di biblioteca creato all’interno del parco di via Magenta: si tratta di una bacheca che riporterà informazioni legata alle iniziative della Biblioteca di Lucernate e sarà collocata in un punto di passaggio, per raggiungere buona parte della comunità. Sarà a ridosso del ponte di via Magenta: lì davanti si svolgeranno anche in futuro letture e iniziative. Per celebrare l’evento partirà una parata musicale alle 16.50 dal parco di via Pavese, per connettere la parte nuova e la parte pre-esistente della frazione. La parata coinvolgerà persone legate al gruppo delle giovani genitorialità, con alcuni elementi di origine sudamericana. Il percorso sarà cadenzato da momenti di lettura, fino allo stand di You Book da cui, alle ore 18.00, prenderà il via una caccia al tesoro teatrale a squadre sul tema “Fiori di parole”. A questo appuntamento occorre iscriversi preventivamente scrivendo a biblioteca.lucernate@csbno.net .

Alle ore 19.00 apericena itinerante con animazione e interviste di Radio Mast accanto alle isole di presentazione delle attività Youbook che durante tutto l’anno saranno dedicate ai giovani. L’appuntamento è in Biblioteca, al secondo piano del Centro Civico.

Dalle ore 20.30 alle 22.00, performance aperta di Slam Poetry condotta da Dome Bulfaro allo Spazio teatro al primo piano del Centro Civico.

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Lucernate al numero 02-87159280.

In caso di pioggia, le attività si svolgeranno al Centro Civico di via Giulio Cesare.

