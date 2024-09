Rho aderisce a “Ville Aperte in Brianza” aprendo le porte

Cinque visite guidate in ciascuna delle due date, ciceroni gli studenti dell’IT Mattei

Dal 14 settembre sono in corso in cinque province lombarde le visite a ville, palazzi e giardini nell’ambito delle giornate di “Ville Aperte in Brianza” che coinvolgono questa volta ben novanta Comuni di Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese.

Rho aderisce aprendo le porte del Palazzo municipale, noto come Palazzo Podestarile, in piazza Visconti. La nostra città sarà coinvolta nell’ultimo dei tre fine settimana consecutivi individuati dagli organizzatori: sabato 28 e domenica 29 settembre rhodensi e non solo potranno partecipare a visite guidate che si terranno alle 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00.

Il Palazzo Podestarile risale al 1931. Nel 1928 con Regio Decreto vennero soppressi i comuni di Mazzo Milanese, Terrazzano, Lucernate: con la loro annessione a Rho, fu necessario trasferire tutti i documenti e i dipendenti nella sede del Municipio di Rho che non era sufficientemente grande per accogliere tutti. Nel 1929, il podestà Eraldo Bonecchi decise di costruire un nuovo Palazzo del Comune, in stile eclettico, dotato di una torre da cui osservare tutto il territorio. In due anni e mezzo il municipio venne inaugurato: il 13 luglio 1931 le attività si trasferirono in piazza Visconti. L’edificio vanta ricchi decori e vetrate colorate, custodisce anche affreschi del Fiamminghino.

Per aderire alle visite occorre prenotarsi sul sito di Ville Aperte o rivolgersi al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19, che risponde al 02.93332223 – 333.6153932; turismo@comune.rho.mi.it.

Il palazzo è accessibile a tutti, con ingresso per le carrozzine dal cortile raggiungibile da via De Amicis e da piazza San Vittore. Un ascensore interno permette di raggiungere il primo e il secondo piano.

“Siamo lieti di aderire a questa proposta, che porta a Rho persone di altre località attirate dal desiderio di conoscere un pezzo del nostro passato tuttora protagonista nel presente – commenta l’assessore al Turismo Maria Rita Vergani – Il nostro palazzo municipale ha una storia particolare, sarà interessante sentirla raccontare dai giovani studenti dell’Istituto Mattei che faranno da ciceroni. Le prenotazioni sono già a buon punto, occorre affrettarsi”.

