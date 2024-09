Katy Perry: MTV VMAs e il prossimo inedito I’m His, He’s Mine

Ieri notte (12 settembre) la superstar globale KATY PERRY è stata tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione degli MTV VMAs, dove ha ritirato il prestigioso premio VIDEO VANGUARD AWARD che celebra l’artista che si è distinto per i suoi video musicali e per il suo eccezionale contributo artistico.

Durante la serata, l’artista californiana ha regalato al pubblico newyorkese una grandiosa performance che tra voli, ballerini ed effetti speciali ha ripercorso la sua carriera costellata da hit come “Roar”, “ET”, “California Gurls”, “Lifetime”, “Fireworks” e “I kissed a Girl”.

Durante il suo set la Perry ha presentato in anteprima l’inedita “I’M HIS, HE’S MINE”, il brano disponibile da oggi, venerdì 13 settembre, in tutti gli store digitali featuring la rapper americana Doechii (è possibile rivedere qui il suo set: https://youtu.be/p7zrX4NU8YE?si=21WJnYAU9LKe6C5f).

L’inedito “I’M HIS, HE’S MINE”

“I’M HIS, HE’S MINE” arriva dopo la pubblicazione del singolo “Woman’s World” e dell’inedita “Lifetime”, tracce che faranno parte del nuovo album di KATY PERRY “143”, in uscita in tutti gli store il 20 settembre.

“143” (già disponibile per il preorder) segna un ritorno sexy e coraggioso, perfetto per una musicista poliedrica come KATY PERRY, un lavoro ricco di inni pop motivanti e provocatori, con molto cuore e molti BPM.

Questi i formati disponibili:

Per lo shop Universal

vinile argento con card autografata

vinile Deluxe viola in edizione limitata (con bonus track)

CD con card autografata

musicassetta

Per Discoteca Laziale:

vinile rosso chiaro

CD Deluxe (con bonus track)

Per Amazon

vinile trasparente

Per EGEA

vinile Blu chiaro

Per tutto il mercato

vinile argento

CD

Il nuovo disco verrà pubblicato il 20 settembre

Nel giorno della pubblicazione del disco, venerdì 20 settembre, Katy sarà l’headliner del Rock in Rio in Brasile, la sua prima esibizione al festival di Rio de Janeiro dal 2015. La data è già sold out. Sarà inoltre headliner al Telstra Pre-Game Entertainment del Toyota AFL Grand Final a Melbourne, in Australia sabato 28 settembre.

I successi di Katy Perry

Dal debutto con Capitol Records nel 2008 con “One of the Boys”, Katy Perry ha accumulato complessivamente 115 miliardi di stream e oltre 70 milioni di album e 143 milioni di brani venduti nel mondo. L’artista femminile più venduta nella storia della Capitol Records, Katy è una dei soli dodici artisti nella storia ad aver superato i 100 milioni di unità certificate con i suoi singoli digitali e la prima artista della Capitol Records ad unirsi al club d’élite RIAA 100 Million Certified Songs.

Katy Perry è stata la prima artista nella storia della RIAA a vincere tre RIAA Diamond Song Awards – per “Firework”, “Dark Horse” e “Roar”. “California Gurls” (feat. Snoop Dogg) ha recentemente portato a Katy il suo quarto Diamond Song Award.

Ora certificato triplo platino, “One of the Boys” conteneva i successi “I Kissed A Girl” (6 volte platino) e “Hot N Cold“ (10 volte platino). Il secondo album in studio di Katy, “Teenage Dream” (2010), ha inaugurato quella che la RIAA ha riconosciuto come l’era con la più alta certificazione di sempre per qualsiasi artista. Oltre ai grandi successi “Firework” e “California Gurls”, l’album 9 volte Platino conteneva “E.T.” e il singolo “Teenage Dream” che hanno raggiunto ciascuno lo status dei 10 dischi di platino.

Nel 2013 è arrivato il disco 5 volte platino “PRISM”. Quando i video ufficiali di “Dark Horse” e “Roar” (15 volte platino) hanno entrambi superato i tre miliardi di visualizzazioni, Katy è diventata la prima artista donna a raggiungere questo traguardo. “Roar” ha appena superato la soglia dei quattro miliardi di visualizzazioni, mentre “Dark Horse” ha recentemente superato la soglia del miliardo su Spotify, dove Katy vanta oltre 57 milioni di ascoltatori mensili con oltre 30 milioni di follower.



L’album “Witness” del 2017 conteneva il doppio disco di platino “Chained to the Rhythm” (feat. Skip Marley) più i successi di platino “Bon Appétit” (feat. Migos) e “Swish Swish” (feat. Nicki Minaj).

“Never Really Over“, tratto dal suo ultimo album “SMILE”, è certificato platino ed è stato il più grande lancio in streaming della carriera musicale di Katy. L’album include anche i singoli certificati oro “Daisies” e “Harleys in Hawaii”. “SMILE” ha venduto oltre 2,5 milioni di album, con oltre 4 miliardi di stream complessivi fino ad oggi.

Se tutte le certificazioni riportate nella biografia si riferiscono al mercato americano l’Italia non è da meno in quanto a risultati e nel nostro paese la Perry ha conquistato 22 dischi di Platino e 12 dischi d’oro tra album e singoli.

Oltre ad essere uno degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi, Katy è un’attiva sostenitrice di molte cause filantropiche. Nel 2013 Katy è stata nominata Goodwill Ambassador dell’UNICEF e ha usato la forza della sua voce per garantire il diritto di ogni bambino alla salute, all’istruzione, all’uguaglianza e alla protezione. Katy è anche una sostenitrice dell’uguaglianza LGBTQ+ e ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro, tra cui il Trevor Project’s Hero Award nel 2012, il National Equality Award della Human Rights Campaign nel 2017, l’amfAR’s Award of Courage nel 2018 e la distinzione del Variety’s Power of Women nel 2021 per il suo lavoro con la propria fondazione, la Firework Foundation, la cui missione è dare potere ai bambini provenienti da comunità svantaggiate accendendo la loro luce interiore attraverso le arti.

Allo stesso tempo Katy ha concentrato il suo talento imprenditoriale verso la sua omonima linea di scarpe, Katy Perry Collections, nonché per aziende selezionate che lavorano per migliorare la salute e il benessere. Fa parte del consiglio di amministrazione di Bragg, azienda produttrice del celebre aceto di sidro di mele, è stata una delle prime sostenitrici di Impossible Foods, il produttore di carne a base vegetale, ed è un investitore attivo in Apeel Sciences, una società focalizzata sulla produzione di tecnologia di estensione della vita dei prodotti freschi da scaffale di origine vegetale che migliora la qualità e riduce gli sprechi alimentari, e Samsara, un’azienda di tecnologia ambientale che crea un riciclaggio infinito per porre fine all’inquinamento della plastica. Più recentemente, Katy ha co-fondato De Soi, una linea di frizzanti aperitivi analcolici pronti da bere con adattogeni naturali, in collaborazione con AMASS, produttore di clean botanics.

Nel 2023 Katy è stata protagonista a Las Vegas con la sua residency “Play”. Dal 2008, quando “American Idol” è tornato in onda in America, Katy si è unita al programma come giudice e ha appena completato la sua settima e ultima stagione consecutiva nello show.

