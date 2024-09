Il precedente comunicato del 21 settembre viene integrato dal presente, limitatamente a tratta e lavorazioni di seguito richiamate.

A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

− Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Settembre alle ore 06:00 di Venerdì 27 Settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra il casello di Tortona (63+647) e l’interconnessione A7-A26 Genova Prà (km 72+120).

Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in A7 al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) e in A26 a Novi Ligure.

Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (km 63+647) in entrata per entrambe le carreggiate nord (direzione Milano) e sud (direzione Genova).

I percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) per il traffico diretto verso Genova ed a Castelnuovo Scrivia (km 54+384) per la direzione Milano.

