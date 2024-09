Limbo festival annuncia le date della prossima edizione

Torna LIMBO FESTIVAL

Dopo il successo riscosso nel 2024, in cui si è confermato come uno dei boutique festival più attesi e apprezzati, sia in Italia che all’estero, il Festival annuncia le date della prossima edizione. L’evento, in costante crescita, si estenderà per la prima volta a quattro giorni e si terrà dal 10 al 13 luglio 2025 nello splendido scenario della tenuta “Il Ciocco” di Barga (LU).

Questa volta il claim scelto è “Rise”. LIMBO FESTIVAL, infatti, si presenta come un viaggio che celebra la rinascita interiore credendo e amando profondamente. “Attraverso la musica, l’arte e la connessione umana, ci eleviamo verso un nuovo stato di consapevolezza, dove ogni passo avanti rappresenta la trasformazione di sogni in realtà. – racconta il direttore artistico Luca Bacchetti – “Rise” è il simbolo del nostro impegno collettivo nel superare le sfide e raggiungere una dimensione superiore di espressione ed autenticità, un futuro costruito sulla forza della passione e della visione condivisa”.

Tante saranno le novità dell’edizione 2025, che verranno annunciate nei prossimi mesi insieme ai nomi che comporranno la ricca ed eterogenea line up. LIMBO FESTIVAL è pronto a crescere e a migliorarsi sempre di più per offrire ai partecipanti un’esperienza sensoriale a 360°, perfetta per entrare in contatto e in armonia con il mondo che ci circonda, offrendo benessere, divertimento e crescita collettiva e manifestando rispetto della comunità e amore per il territorio.

Online anche l’aftermovie 2024

Il racconto dell’edizione di quest’anno, una raccolta dei momenti più iconici di LIMBO FESTIVAL per proiettarsi con anima e cuore verso la prossima

LIMBO FESTIVAL

E’ un evento che unisce musica, natura, enogastronomia e amicizia e che offre ai partecipanti la possibilità di immergersi nella bellezza del paesaggio circostante, ascoltare performance musicali dal vivo, gustare cibi deliziosi e condividere momenti speciali con amici e altri appassionati. È un’occasione unica per trascorrere del tempo all’aria aperta, rilassarsi e creare ricordi indimenticabili. Nato con l’idea di comunicare un sistema di valori che celebra la vita, la crescita personale, la comunità, la responsabilità sociale e l’espressione creativa, può essere definito uno dei pochi transformational boutique festival in Italia: grazie, infatti, a tutti gli elementi di cui si compone – tra cui musica, cibo, talks, masterclass, meditazione, yoga e rituali wellness – il Festival offre la possibilità di arricchirsi e trasformarsi sia dal punto di vista personale che da quello culturale, orientando i partecipanti verso l’autorealizzazione e la sostenibilità.

Anche nel 2025 LIMBO FESTIVAL avrà luogo nella splendida tenuta “Il Ciocco” di Barga (Lucca), nella verde Garfagnana in Toscana. Un’area naturale di oltre 600 ettari, dove si trovano un albergo diffuso e diverse tipologie di alloggio, due ristoranti, un villaggio sportivo e 42 chilometri di sentieri e piste ciclabili che attraversano boschi, altopiani, conifere, faggi, castagni, vigneti, pascoli e radure. La location perfetta per un’idea di benessere tipica di questi luoghi, dove il paesaggio è autentico e sopravvivono tradizioni senza tempo.

