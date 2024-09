Il Mutamento Zona Castalia: “Pasolini in forma di rosa”

Ancora un appuntamento con il teatro di qualità giovedì 26 settembre all’Asola di Govi in via Valprato 68 a Torino (Docks Dora). Il Mutamento Zona Castalia presenta “Pasolini in forma di rosa”, di e con Stefano Giaccone.

Si tratta di un viaggio emozionante attraverso l’universo di Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi intellettuali e artisti del Novecento. Attraverso un racconto che intreccia musica, cinema e poesia, Giaccone esplora un Pasolini forse meno noto, ma non meno affascinante: il Pasolini delle canzoni, dello sport, del Sole e della Notte. Lo spettacolo, che si avvale di letture, canzoni e brevi commenti, oltre a immagini tratte dai film del regista, dipinge un ritratto vivo e vibrante di Pasolini.

Non solo come scrittore, poeta e regista, ma anche come uomo immerso nei contrasti della sua epoca. Un uomo in bilico tra la bellezza e la violenza del vivere, tra la ricerca di verità attraverso lo sport e l’inesorabile durezza della realtà sociale e politica. “Pasolini in Forma di Rosa” non è una celebrazione tradizionale, ma un dialogo intimo con l’uomo e l’artista, un’esplorazione dei colori e delle ombre che caratterizzano la sua opera e la sua vita.

Lo spettatore si immergerà in un percorso dove Pasolini pubblico e privato si mescolano, offrendo nuove chiavi di lettura per comprendere la sua complessità. Stefano Giaccone, attraverso la sua interpretazione e il proprio originale repertorio musicale, rende omaggio a un pensatore che – ancora oggi – continua a interrogare e ispirare. Un’occasione per riscoprire un intellettuale moderno, profondamente radicato nel suo tempo eppure capace di parlare al presente. Il biglietto costa 5 euro e il sipario si alza alle 21.00.

